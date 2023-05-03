В Ростове простаивающему больше года аэропорту Платов втрое сократят объем субсидий

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Телеграм-канал «Суверенная экономика» со ссылкой на портал «Ведомости» заявил, что в текущем году закрытые аэропорты юга России получат в три раза меньше субсидий, чем было выделено в прошлом году.
Если в 2022 году аэропорту Платов и еще 10 аэропортов юга России получили в качестве помощи от государства 7,5 миллиарда рублей, то в этом году, по данным источника, за прошедший квартал выделят всего 2,5 миллиарда рублей.
Причиной сокращения объема субсидий назвали то, что часть аэропортов не смогла освоить бюджет.
Напоминаем, аэропорты юга России, включая Платов, были закрыты 24 февраля 2022 года, с того момента над Ростовской областью действует ограничение полетов гражданской авиации — пассажирские самолеты в небе не видели уже год и два месяца.