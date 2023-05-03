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В Ростове простаивающему больше года аэропорту Платов втрое сократят объем субсидий

3 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
В Ростове простаивающему больше года аэропорту Платов сократят объем субсидий
В Ростове закрытый аэропорт Платов получит меньше субсидий, чем в 2022 году, об этом сообщили телеграм-каналы

Телеграм-канал «Суверенная экономика» со ссылкой на портал «Ведомости» заявил, что в текущем году закрытые аэропорты юга России получат в три раза меньше субсидий, чем было выделено в прошлом году.

Если в 2022 году аэропорту Платов и еще 10 аэропортов юга России получили в качестве помощи от государства 7,5 миллиарда рублей, то в этом году, по данным источника, за прошедший квартал выделят всего 2,5 миллиарда рублей.

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Причиной сокращения объема субсидий назвали то, что часть аэропортов не смогла освоить бюджет.

Напоминаем, аэропорты юга России, включая Платов, были закрыты 24 февраля 2022 года, с того момента над Ростовской областью действует ограничение полетов гражданской авиации — пассажирские самолеты в небе не видели уже год и два месяца.

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