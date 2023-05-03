Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Как сообщили в ведомстве, водитель Ford Transit не уступил дорогу большегрузу Renault Magnum, который находился под управлением 47-летнего водителя. В результате столкновения двух транспортных средств водитель Ford скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейские проверяют обстоятельства произошедшего ДТП. Предварительно известно, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителя Ford.
Ранее в Новочеркасске водитель насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе .