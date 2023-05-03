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В Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику

3 мая 2023, 20:03
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику

В Ростовской области в ДТП с грузовиком 3 мая погиб 39-летний водитель

3 мая около 15.30 мск на трассе «Ростов - Семикаракорск- Волгодонск» произошло ДТП, в результате которого погиб 39-летний водитель грузовика марки Ford Transit, сообщили в региональном УГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, водитель Ford Transit не уступил дорогу большегрузу Renault Magnum, который находился под управлением 47-летнего водителя. В результате столкновения двух транспортных средств водитель Ford скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреля
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Полицейские проверяют обстоятельства произошедшего ДТП. Предварительно известно, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителя Ford.

Ранее в Новочеркасске водитель насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе .

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#Елена Янкевич#Происшествие#Транспорт#ДТП в Ростовской области#Смертельное ДТП в Ростовской области
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