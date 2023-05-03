Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В слободе Большая Мартыновка 2 мая в заброшенном недостроенном здании больницы погиб 14-летний подросток, его 13-летний товарищ с травмами госпитализирован. На гулявших на стройке школьников обрушилась бетонная плита.
Прибывшие на место следователи и криминалисты установили, что здание находилось в ведении администрации Мартыновского района. Однако чиновники не озаботились установкой ограждения на стройке. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. В администрации муниципалитета изъяли документацию, связанную с злополучным зданием.
Глава района Анатолий Тесленко принес родителям погибшего мальчика соболезнования. Он заявил, что не собирается снимать с себя вину за произошедшее. Однако добавил, что родители подростков должны были следить за тем, где они гуляют и чем занимаются. Чиновник добавил, что «трагедия может произойти казалось бы в самый безобидной ситуации».
Местные жители таким ответом властей оказались недовольны. Они заявили, что все, в том числе и чиновники, знали о популярности заброшенного здания у подростков, а меры предосторожности нужно было принять заранее.
В Родионово-Несветайском районе силовики задержали с поличным сотрудника полиции. Он вымогал взятку у местного бизнесмена.
Уточняется, что полицейский был сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе. Он угрожал предпринимателю, что создаст препятствия для его работы, если тот не будет каждый месяц платить ему 20 тысяч рублей взятки.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Полицейскому грозит штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.
Росстат сообщил, что в Ростовской области за год сократилось число людей с доходами ниже прожиточного минимума. По итогам прошлого года, за чертой бедности в регионе проживает 432 тысячи человек.
Годом ранее показатель был выше — 502 тысячи человек. Таким образом, бедные люди составляют 10,2% от общего населения Ростовской области.
В целом по России статистика также говорит об уменьшении числа людей, живущих на доходы меньше прожиточного минимума. Аналитики объясняют это поддержкой малоимущих граждан со стороны государства.