Глава района Анатолий Тесленко принес родителям погибшего мальчика соболезнования. Он заявил, что не собирается снимать с себя вину за произошедшее. Однако добавил, что родители подростков должны были следить за тем, где они гуляют и чем занимаются. Чиновник добавил, что «трагедия может произойти казалось бы в самый безобидной ситуации».