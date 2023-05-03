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В Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки

3 мая 2023, 11:19
Фото: фото для иллюстрации / vk.com/nakgov
В Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки

В Ростовской области полицейского задержали на рабочем месте в момент взятки в 20 тыс

Силовики поймали с поличным сотрудника полиции в Родионово-Несветайском районе, который вымогал взятки у местного бизнесмена, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

В управлении ФСБ рассказали, что оперативники задержали с поличным сотрудника группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе.

Силовики установили, что задержанный угрожал местному бизнесмену, что будет создавать препятствия для работы, если предприниматель не будет ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей в качестве взятки.

Установлено, что задержанный под угрозой создания препятствий в
предпринимательской деятельности, склонил бизнесмена к ежемесячной передаче взяток в размере 20 тысяч рублей.

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Красносулинский СО СК России возбудил в отношении полицейского уголовное по статье о взяточничестве.

Согласно открытым источникам, за часть третью статьи 290 УК РФ России полицейскому грозит штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки или лишением свободы сроком до восьми лет со штрафом, равным сорокакратной сумме взятки.

Ранее в Ростове выявили группу, получившую 12 миллионов рублей от взяткодателей.

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