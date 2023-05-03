В Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В управлении ФСБ рассказали, что оперативники задержали с поличным сотрудника группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе.
Силовики установили, что задержанный угрожал местному бизнесмену, что будет создавать препятствия для работы, если предприниматель не будет ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей в качестве взятки.
Установлено, что задержанный под угрозой создания препятствий в
предпринимательской деятельности, склонил бизнесмена к ежемесячной передаче взяток в размере 20 тысяч рублей.
Красносулинский СО СК России возбудил в отношении полицейского уголовное по статье о взяточничестве.
Согласно открытым источникам, за часть третью статьи 290 УК РФ России полицейскому грозит штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки или лишением свободы сроком до восьми лет со штрафом, равным сорокакратной сумме взятки.
Ранее в Ростове выявили группу, получившую 12 миллионов рублей от взяткодателей.