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В Ростовской области заработала горячая линия для желающих служить по контракту

3 мая 2023, 05:30
Фото: syria.mil.ru
В Ростовской области заработала горячая линия для желающих служить по контракту
В Ростовской области запустили горячую линию для консультации граждан, желающих служить в ВС РФ по контракту, об этом сообщили в правительстве региона.
Сюжет
Армия РФ

В воскресенье, 30 апреля, донские власти объявили, что для жителей Ростовской области стала доступна горячая линия, специалисты которой способны проконсультировать граждан об особенностях вступления в ряды контрактных военнослужащих. Для получения консультации достаточно позвонить в службу по номеру 122, после чего нажать цифру 3 на многоканальном наборе. Кроме того, получить подробную консультацию о прохождении военной службы по контракту можно по номеру 117.

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Кроме консультации военнослужащих, дончане и переселенцы из ЛДНР могут получить ответы на вопросы о коронавирусе, трудоустройстве, оформлении детей в школы, пособиях, частичной мобилизации и даже возмещения части средств, потраченных на туристические продукты.

Ранее RostovGazeta подготовила подробный материал о том, что следует знать, если собираешься подписать контракт о службе в ВС РФ.

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