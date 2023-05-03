В воскресенье, 30 апреля, донские власти объявили, что для жителей Ростовской области стала доступна горячая линия, специалисты которой способны проконсультировать граждан об особенностях вступления в ряды контрактных военнослужащих. Для получения консультации достаточно позвонить в службу по номеру 122, после чего нажать цифру 3 на многоканальном наборе. Кроме того, получить подробную консультацию о прохождении военной службы по контракту можно по номеру 117.