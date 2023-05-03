Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В воскресенье, 30 апреля, донские власти объявили, что для жителей Ростовской области стала доступна горячая линия, специалисты которой способны проконсультировать граждан об особенностях вступления в ряды контрактных военнослужащих. Для получения консультации достаточно позвонить в службу по номеру 122, после чего нажать цифру 3 на многоканальном наборе. Кроме того, получить подробную консультацию о прохождении военной службы по контракту можно по номеру 117.
Кроме консультации военнослужащих, дончане и переселенцы из ЛДНР могут получить ответы на вопросы о коронавирусе, трудоустройстве, оформлении детей в школы, пособиях, частичной мобилизации и даже возмещения части средств, потраченных на туристические продукты.
Ранее RostovGazeta подготовила подробный материал о том, что следует знать, если собираешься подписать контракт о службе в ВС РФ.