Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года осужденная, находившаяся в станице в Верхнедонском районе, поссорилась с 32-летним сожителем. Конфликт вскоре перерос в настоящую борьбу, и женщина нанесла своему партнеру колото-резаную рану в грудь, ставшую причиной гибели мужчины.