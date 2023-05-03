Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Сотрудники Шолоховского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ростовской области собрали достаточно доказательство для суда, готового вынести приговор по делу 43-летней жительницы станицы Мешковской, подозреваемой в убийстве сожителя.
Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года осужденная, находившаяся в станице в Верхнедонском районе, поссорилась с 32-летним сожителем. Конфликт вскоре перерос в настоящую борьбу, и женщина нанесла своему партнеру колото-резаную рану в грудь, ставшую причиной гибели мужчины.
Суд постановил, что за свое преступление дончанка проведет в колонии общего режима шесть лет.
Ранее знакомая ростовчанки, спрятавшей останки дочери в морозильник, заявила, что женщина могла пойти на преступление из-за угроз мужа, убившего девочку.