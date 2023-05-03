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В школах Ростова на время ЕГЭ и ГИА введут особые меры защиты из-за кори

3 мая 2023, 11:46
Фото: 1MI
Из-за кори новые меры защиты введут в школах Ростова
Чтобы предотвратить вспышку кори, в школах Ростова введут новые меры защиты, рассказала начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Власти Ростова опасаются вспышки кори среди школьников в период сдачи ЕГЭ и ГИА. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в школах введут особые меры защиты. Так, на входе в учебное заведение всем учителям и учащимся будут измерять температуру, обязательной станет и обработка рук.

Во время экзаменов в аудиториях установят рецикуляторы. В каждом пункте сдачи ЕГЭ и ГИА будут дежурить врачи и медсестры.

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Также Чернышова призвала родителей следить за самочувствием детей. Если у ребенка высокая температура, лучше отвести его к врачу, а экзамен сдать в резервные сроки, добавила чиновница.

Ранее RostovGazeta рассказала о сроках и порядке сдачи ЕГЭ и ГИА в этом году.

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