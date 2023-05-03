Власти Ростова опасаются вспышки кори среди школьников в период сдачи ЕГЭ и ГИА. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в школах введут особые меры защиты. Так, на входе в учебное заведение всем учителям и учащимся будут измерять температуру, обязательной станет и обработка рук.