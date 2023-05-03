Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Власти Ростова опасаются вспышки кори среди школьников в период сдачи ЕГЭ и ГИА. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в школах введут особые меры защиты. Так, на входе в учебное заведение всем учителям и учащимся будут измерять температуру, обязательной станет и обработка рук.
Во время экзаменов в аудиториях установят рецикуляторы. В каждом пункте сдачи ЕГЭ и ГИА будут дежурить врачи и медсестры.
Также Чернышова призвала родителей следить за самочувствием детей. Если у ребенка высокая температура, лучше отвести его к врачу, а экзамен сдать в резервные сроки, добавила чиновница.