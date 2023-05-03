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Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке

3 мая 2023, 09:24
Фото: МЧС по Краснодарскому краю
Вассерман объяснил, как беспилотник ВСУ мог долететь до нефтебазы в Темрюке
Система ПВО недостаточно чувствительна, чтобы замечать очень мелкие летающие объекты, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что сегодня стало известно о пожаре на нефтебазе в порту Тамань Краснодарского края. Telegram-канал Baza утверждает, что причиной пожара мог быть удар беспилотного летательного аппарата. Однако официального подтверждения этой версии не поступало.

«Противовоздушная оборона во всем мире, в том числе и у нас, недостаточно чувствительна, чтобы замечать мелкие летающие объекты. Соответственно, малогабаритный беспилотник может долететь до любой точки вроде бы прикрытой ПВО», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Спикер подчеркивает, что пока еще запас энергии на борту у беспилотников слишком мал.

«Но технический прогресс идет достаточно быстро», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что на улицах Ростова заметили тяжелую военную технику.

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