Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Напомним, что сегодня стало известно о пожаре на нефтебазе в порту Тамань Краснодарского края. Telegram-канал Baza утверждает, что причиной пожара мог быть удар беспилотного летательного аппарата. Однако официального подтверждения этой версии не поступало.
«Противовоздушная оборона во всем мире, в том числе и у нас, недостаточно чувствительна, чтобы замечать мелкие летающие объекты. Соответственно, малогабаритный беспилотник может долететь до любой точки вроде бы прикрытой ПВО», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер подчеркивает, что пока еще запас энергии на борту у беспилотников слишком мал.
«Но технический прогресс идет достаточно быстро», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что на улицах Ростова заметили тяжелую военную технику.