«Сейчас рассматривается вопрос об укутывании таких объектов сеткой-рабицей. Сделать это несложно. Можно даже в кустарных условиях на большом расстоянии от самого объекта. Чтобы даже если беспилотник взорвется на сетке, его осколки не повредили бы защищаемый объект», — говорит собеседник.