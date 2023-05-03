Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По словам депутата, противовоздушная система обороны во всем мире, в том числе и у нас, недостаточно чувствительна, чтобы замечать мелкие летающие объекты. А именно — беспилотники. Сейчас продолжаются разработки систем ПВО нового поколения с большей чувствительностью.
«Но эти разработки, к сожалению, очень далеки от завершения. Главная проблема заключается в том, что высокочувствительные локаторы могут быть слишком подозрительны и реагируют даже на птиц», — отмечает Анатолий Вассерман.
Собеседник подчеркивает, что удары беспилотников ВСУ в большинстве случаев не способны причинить большого ущерба. Однако, по его словам, когда БПЛА попадают на высокочувствительный объект, вроде нефтяного резервуара, то последствия могут быть катастрофическими.
«Сейчас рассматривается вопрос об укутывании таких объектов сеткой-рабицей. Сделать это несложно. Можно даже в кустарных условиях на большом расстоянии от самого объекта. Чтобы даже если беспилотник взорвется на сетке, его осколки не повредили бы защищаемый объект», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников.