Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В День Победы в Ростовской области пройдет более двух тысяч различных праздничных мероприятий. В муниципалитетах запланированы концерты и чествования ветеранов. В отдаленные поселки, где нет своих домов культуры, с праздничной программой приедут автоклубы.
Музеи области в честь 9 Мая организуют тематические выставки, лекции и уроки мужества. В музейном комплексе «Самбекские высоты» 9 мая будут транслировать фильмы военных лет. Также в амфитеатре музея запланировал концерт.
7 мая в Ростовской государственной филармонии состоится концерт оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика «Память в песнях жива». На следующий день в филармонии можно будет посетить выступление оркестра русских народных инструментов «Дон». Они представят программу «Этот праздник со слезами на глазах». Посетители концертов смогут также посмотреть в здании филармонии выставку детских работ «Письма в „Бессмертный полк“.
В Областном доме народного творчества также состоятся праздничные мероприятия. 7 и 9 мая там пройдут концерты «Встань за веру, русская земля» фольклорного ансамбля «Вольница» и «Казаки — защитники земли русской» ансамбля песни и танца «Атаман».
Власти уточняют, что праздничные мероприятия будут проходить и в онлайн формате на сайтах госучреждений, портале Культура.РФ и на площадках доступных мессенджеров.
Ранее в Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая.