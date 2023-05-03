Власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В ходе последней пресс-конференции 2 мая, посвященной последствиям дождей 28 апреля, исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников заявил, что погодные условия весной 2023 года помешали рабочим произвести ремонт городских дорог.
По словам представителя городских властей, дорожникам приходится ориентироваться на погоду и отслеживать время, когда можно будет залатать дыры в дорожном покрытии, заменить плитку и уложить новый асфальт. Сейчас центр города, по словам Овчинникова, находится в удручающем состоянии, и эту проблему необходимо решить в ближайшее время.
Кроме того, замглавы администрации обратил внимание на то, что эта весна буквально бьет рекорды по количеству осадков и продолжительности периода дождей, по крайней мере, он сам не помнит аналогичных погодных условий за последние несколько лет.
По его мнению, дожди повлияли и на долговечность дорожных покрытий, вымывая как новые, так и старые провалы на ремонтируемых участках.
Ранее водителей предупредили о пробках в центре Ростова из-за ремонта дорог.