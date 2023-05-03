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Власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог

3 мая 2023, 07:17
Фото: 61.mchs.gov.ru
Власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог

Власти в Ростове пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог в 2023-м

Администрация Ростова-на-Дону заявила, что ямочному ремонту дорог весной 2023 года помешали обильные дожди, об этом рассказал замглавы администрации Юрий Овчинников.

В ходе последней пресс-конференции 2 мая, посвященной последствиям дождей 28 апреля, исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Овчинников заявил, что погодные условия весной 2023 года помешали рабочим произвести ремонт городских дорог.

По словам представителя городских властей, дорожникам приходится ориентироваться на погоду и отслеживать время, когда можно будет залатать дыры в дорожном покрытии,  заменить плитку и уложить новый асфальт. Сейчас центр города, по словам Овчинникова, находится в удручающем состоянии, и эту проблему необходимо решить в ближайшее время.

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Кроме того, замглавы администрации обратил внимание на то, что эта весна буквально бьет рекорды по количеству осадков и продолжительности периода дождей, по крайней мере, он сам не помнит аналогичных погодных условий за последние несколько лет.

По его мнению, дожди повлияли и на долговечность дорожных покрытий, вымывая как новые, так и старые провалы на ремонтируемых участках.

Ранее водителей предупредили о пробках в центре Ростова из-за ремонта дорог.

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