Власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог

По словам представителя городских властей, дорожникам приходится ориентироваться на погоду и отслеживать время, когда можно будет залатать дыры в дорожном покрытии, заменить плитку и уложить новый асфальт. Сейчас центр города, по словам Овчинникова, находится в удручающем состоянии, и эту проблему необходимо решить в ближайшее время.