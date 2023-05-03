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Власти Ростова рассказали о кадровых перестановках в администрации

3 мая 2023, 10:56
Фото: ГО и ЧС Ростова-на-Дону/vk.com
Власти Ростова рассказали о кадровых перестановках в администрации
Власти Ростова объявили о вступлении в должность замглавы администрации города Алексея Потешкина, об этом на совещании рассказал и. о. сити-менеджера Юрий Овчинников.

В среду, 3 мая, в ходе планерного заседания Юрий Овчинников рассказал о произошедших кадровых перестановках в мэрии города. Он напомнил, что в конце апреля пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.

пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.
пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.
Фото: Администрация Ростова
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Вместе с ним пост и. о. главы управления по делам ГО и ЧС занял Александр Наумов, а и. о. замглавы администрации по ЖКХ — Алексей Пономарев, заменивший предшественника — Алексея Пикалова.

Напомним, слухи об обысках в доме Пикалова просочились в СМИ еще в конце марта. Предположительной причиной обысков назвали возбуждение уголовного дела в отношении руководства «Ростгорсвета», поскольку Пикалов курировал предприятие.

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