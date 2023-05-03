Власти Ростова рассказали о кадровых перестановках в администрации

В среду, 3 мая, в ходе планерного заседания Юрий Овчинников рассказал о произошедших кадровых перестановках в мэрии города. Он напомнил, что в конце апреля пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.