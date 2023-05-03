Власти Ростова рассказали о кадровых перестановках в администрации

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В среду, 3 мая, в ходе планерного заседания Юрий Овчинников рассказал о произошедших кадровых перестановках в мэрии города. Он напомнил, что в конце апреля пост замглавы администрации города Ростова-на-Дону по взаимодействию с административными органами, управлением ГО и ЧС занял Алексей Потешкин.
Вместе с ним пост и. о. главы управления по делам ГО и ЧС занял Александр Наумов, а и. о. замглавы администрации по ЖКХ — Алексей Пономарев, заменивший предшественника — Алексея Пикалова.
Напомним, слухи об обысках в доме Пикалова просочились в СМИ еще в конце марта. Предположительной причиной обысков назвали возбуждение уголовного дела в отношении руководства «Ростгорсвета», поскольку Пикалов курировал предприятие.