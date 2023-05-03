Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Telegram-канал Don_Mash в среду, 3 мая, сообщил о падении игрушечного квадрокоптера, который жители Ростовской области приняли за беспилотник.
По данным авторов канала, игрушка упала во дворе жилого дома на территории Волгодонска 1 мая, и бдительный 48-летний местный житель немедленно вызвал полицейских, прибывших в сопровождении кинологов.
Однако тревога оказалась ложной, кислотно-желтый летательный аппарат оказался безобидной игрушкой.
«Вместо опасного беспилотника они увидели обычную игрушку, но владельца всё же решили найти», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчанка рассказала, какая обстановка сохраняется в Севастополе после атак БПЛА.