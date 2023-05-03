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Во двор в Волгодонске упал беспилотник

3 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
На территории Ростовской области 1 мая упал беспилотник
В Ростовской области жителей напугала игрушка, которую волгодонцы приняли за беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Telegram-канал Don_Mash в среду, 3 мая, сообщил о падении игрушечного квадрокоптера, который жители Ростовской области приняли за беспилотник.

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По данным авторов канала, игрушка упала во дворе жилого дома на территории Волгодонска 1 мая, и бдительный 48-летний местный житель немедленно вызвал полицейских, прибывших в сопровождении кинологов.

Однако тревога оказалась ложной, кислотно-желтый летательный аппарат оказался безобидной игрушкой.

«Вместо опасного беспилотника они увидели обычную игрушку, но владельца всё же решили найти», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчанка рассказала, какая обстановка сохраняется в Севастополе после атак БПЛА.

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