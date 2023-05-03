Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Смертельное ДТП произошло днем 3 мая в Новочеркасске. 59-летний водитель ВАЗ, двигаясь по переулку Магнитному, сбил на пешеходном переходе 65-летнего мужчину. Уточняется, что переход не регулировался светофором.
От полученных травм пенсионер скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания.