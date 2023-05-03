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Водитель насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Ростовской области

3 мая 2023, 15:47
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Пенсионер погиб в результате ДТП на пешеходном переходе в Новочеркасске

Пожилой мужчина погиб после столкновения с машиной в Новочеркасске

Пенсионер погиб в результате ДТП в Новочеркасске, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

Смертельное ДТП произошло днем 3 мая в Новочеркасске. 59-летний водитель ВАЗ, двигаясь по переулку Магнитному, сбил на пешеходном переходе 65-летнего мужчину. Уточняется, что переход не регулировался светофором.

От полученных травм пенсионер скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

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Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель, сбивший ребенка в центре Ростова, смог избежать уголовного наказания.

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