Волгодонские атомщики к 9 Мая обновили воинские захоронения в станицах и хуторах

-Подъем активности волонтерского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Ростовская АЭС наряду со всеми предприятиями «Росатома» принимает активное участие в этой работе. Проект «Солдатская могила» стартовал в 2015 году, когда атомная станция взяла шефство над шестью братскими могилами, памятниками и обелисками в поселках и за их пределами на территории расположения Ростовской АЭС. Нам удалось восстановить полуразрушенные монументы, благоустроить территории и даже установить имена погибших воинов на некоторых мемориалах. На протяжении восьми лет наши молодые атомщики и ветераны ухаживают за солдатскими могилами, и с каждым годом мы стараемся расширять границы акции, - сказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.