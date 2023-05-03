Волгодонские атомщики к 9 Мая обновили воинские захоронения в станицах и хуторах

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Памятная акция традиционно проходит при поддержке профсоюзной организации предприятия.
В нынешнем году участники проекта решили расширить масштабы своего шефства, присоединив к воинским захоронениям в станицах Жуковская, Подгоренская, Хорошевская, хуторах Нижнежировский, Погожев, Потапов, Харсеев и Рябичев еще пять объектов в станицах Камышевская, Красноярская, Лозновская и хуторах Карпов и Лозной.
-Подъем активности волонтерского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Ростовская АЭС наряду со всеми предприятиями «Росатома» принимает активное участие в этой работе. Проект «Солдатская могила» стартовал в 2015 году, когда атомная станция взяла шефство над шестью братскими могилами, памятниками и обелисками в поселках и за их пределами на территории расположения Ростовской АЭС. Нам удалось восстановить полуразрушенные монументы, благоустроить территории и даже установить имена погибших воинов на некоторых мемориалах. На протяжении восьми лет наши молодые атомщики и ветераны ухаживают за солдатскими могилами, и с каждым годом мы стараемся расширять границы акции, - сказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
- За семь выходных дней удалось привести в порядок все 13 захоронений, вошедших в этом году в проект «Солдатская могила», - рассказал ведущий инструктор учебно-тренировочного подразделения Владимир Саломатин.-Наши работники вымыли обелиски и памятники, освежили краску на звездах и ограждениях, благоустроили территории мемориалов. К 9 мая эти захоронения должны иметь торжественный вид, подобающий тому, который заслужили покоящиеся там герои.
По традиции накануне Дня Победы волгодонские атомщики вместе с руководством Ростовской АЭС и ветеранами станции вновь посетят подшефные солдатские могилы и почтут память павших героев, возложив цветы к обелискам.