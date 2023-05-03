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Вопросы экономической политики региона обсудили на форуме «Новое время. Новые МЫ»

3 мая 2023, 11:45
Фото: donland.ru
На Дону обсудили актуальные вопросы экономической политики. Они были подняты на форуме «Новое время. Новые МЫ», который прошел на площадке музейного комплекса «Самбекские высоты».

Благодаря участию представителей субъектов из Южного федерального округа и новых регионов страны, форум приобрел статус межрегионального.

Форум организован Ростовским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а главным вопросом обсуждения стала подготовка и реализация кадрового потенциала страны.

В недавнем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшую пятилетку подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей российской экономики. Самыми востребованными стали специалисты в области электронной промышленности, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельском  хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе, строительстве и транспорте.

Участие в форуме принял заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Открывая пленарную сессию, он поприветствовал участников мероприятия от имени главы региона и обозначил актуальность темы.

— Повестка продиктована вызовами, которые сейчас существуют. Импортозамещение, дальнейшая безопасность страны, технологический суверенитет – это все связано с кадровыми вопросами, — отметил Александр Скрябин.

Он также подчеркнул, что вопрос потребности на региональном рынке труда в специалистах различных направлений находится на личном контроле губернатора. Каждый год область формирует государственный региональный заказ на подготовку квалифицированных кадров, а экономический блок регионального правительства актуализирует потребность предприятий в кадрах на ближайшие семь лет.

Александр Скрябин напомнил, что по поручению губернатора Ростовской области в марте текущего года на Дону был открыт Центр истинных ценностей, который стал инструментом для самоопределения талантливой молодежи и развития ее профессиональных компетенций.

Помимо пленарного заседания, в рамках форума прошла дискуссионная площадка “Инвестиционное развитие территорий” под руководством генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», председателя комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике Игоря Буракова. В дискуссии приняли участие и.о. ректора, проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Инесса Ефременко, а также специалисты банковской сферы.

#Елена Янкевич
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