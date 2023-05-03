Вопросы экономической политики региона обсудили на форуме «Новое время. Новые МЫ»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Благодаря участию представителей субъектов из Южного федерального округа и новых регионов страны, форум приобрел статус межрегионального.
Форум организован Ростовским региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а главным вопросом обсуждения стала подготовка и реализация кадрового потенциала страны.
В недавнем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшую пятилетку подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей российской экономики. Самыми востребованными стали специалисты в области электронной промышленности, машиностроении, металлургии, фармацевтики, сельском хозяйстве, оборонно-промышленном комплексе, строительстве и транспорте.
Участие в форуме принял заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Открывая пленарную сессию, он поприветствовал участников мероприятия от имени главы региона и обозначил актуальность темы.
— Повестка продиктована вызовами, которые сейчас существуют. Импортозамещение, дальнейшая безопасность страны, технологический суверенитет – это все связано с кадровыми вопросами, — отметил Александр Скрябин.
Он также подчеркнул, что вопрос потребности на региональном рынке труда в специалистах различных направлений находится на личном контроле губернатора. Каждый год область формирует государственный региональный заказ на подготовку квалифицированных кадров, а экономический блок регионального правительства актуализирует потребность предприятий в кадрах на ближайшие семь лет.
Александр Скрябин напомнил, что по поручению губернатора Ростовской области в марте текущего года на Дону был открыт Центр истинных ценностей, который стал инструментом для самоопределения талантливой молодежи и развития ее профессиональных компетенций.
Помимо пленарного заседания, в рамках форума прошла дискуссионная площадка “Инвестиционное развитие территорий” под руководством генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», председателя комитета Заксобрания Ростовской области по экономической политике Игоря Буракова. В дискуссии приняли участие и.о. ректора, проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Инесса Ефременко, а также специалисты банковской сферы.