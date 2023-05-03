Вопросы экономической политики региона обсудили на форуме «Новое время. Новые МЫ»

Он также подчеркнул, что вопрос потребности на региональном рынке труда в специалистах различных направлений находится на личном контроле губернатора. Каждый год область формирует государственный региональный заказ на подготовку квалифицированных кадров, а экономический блок регионального правительства актуализирует потребность предприятий в кадрах на ближайшие семь лет.