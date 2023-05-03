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Врач разъяснил, почему ростовчанам нужно делать прививку от дифтерии

3 мая 2023, 15:19
Фото: David C.R.G./CC BY 2.0/flickr.com
Врач разъяснил, почему ростовчанам нужно делать прививку от дифтерии
Миграция населения за последние годы серьезно увеличилась. А на многих территориях, откуда к нам приезжают люди, долгое время не проводились многоплановые профилактические меры, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики подчеркивают, что дифтерия — это смертельно опасное заболевание. Эпидемия дифтерии началась в XVII веке в Европе, а в XVII веке распространилась в Америку и Россию. Победить этот опасный недуг смогла только вакцинация.

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В России от дифтерии прививают в самом раннем возрасте.

«Три прививки от дифтерии делаются ребенку в первые шесть месяцев жизни. В полтора года проводится первая ревакцинация. Следующие ревакцинации — в 6-7 лет и в 14 лет. А затем уже каждые десять лет», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свои данные.

Подробнее в материале: «Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией

«Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией
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