«Три прививки от дифтерии делаются ребенку в первые шесть месяцев жизни. В полтора года проводится первая ревакцинация. Следующие ревакцинации — в 6-7 лет и в 14 лет. А затем уже каждые десять лет», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свои данные.