Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Медики подчеркивают, что дифтерия — это смертельно опасное заболевание. Эпидемия дифтерии началась в XVII веке в Европе, а в XVII веке распространилась в Америку и Россию. Победить этот опасный недуг смогла только вакцинация.
В России от дифтерии прививают в самом раннем возрасте.
«Три прививки от дифтерии делаются ребенку в первые шесть месяцев жизни. В полтора года проводится первая ревакцинация. Следующие ревакцинации — в 6-7 лет и в 14 лет. А затем уже каждые десять лет», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свои данные.
Подробнее в материале: «Плач матерей»: почему в Ростовской области началась борьба с дифтерией