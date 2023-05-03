Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Суд в Ростове вынес приговор заместителю главного врача областного онкодиспансера Юлии Гончаровой. Ее признали виновной в поборах с пациентов. Следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.
Свои преступные действия Гончарова осуществляла с января 2021 года по март 2022 года. Размер взяток, которые она брала с пациентов, составлял от 30 до 160 тысяч рублей. За деньги она обещала решить вопросы, связанные с госпитализацией в онкодиспансер, назначением дорогостоящие препаратов и другие.
Во время следствия Гончарова находилась в СИЗО. Вину в совершении преступлений она полностью признала.
Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Также в течение пяти лет ей запрещается занимать должности в госорганах.
Ранее в Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки.