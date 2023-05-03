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Замглавврача областного онкодиспансера осудили в Ростове за поборы с пациентов

3 мая 2023, 16:11
Фото: 1MI
Замглавврача областного онкодиспансера осудили в Ростове за поборы с пациентов
На четыре года отправится в колонию замглавврача областного онкодиспансера, вымогавшая деньги у пациентов, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

Суд в Ростове вынес приговор заместителю главного врача областного онкодиспансера Юлии Гончаровой. Ее признали виновной в поборах с пациентов. Следователям удалось доказать 11 коррупционных эпизодов.

Свои преступные действия Гончарова осуществляла с января 2021 года по март 2022 года. Размер взяток, которые она брала с пациентов, составлял от 30 до 160 тысяч рублей. За деньги она обещала решить вопросы, связанные с госпитализацией в онкодиспансер, назначением дорогостоящие препаратов и другие.

Заместителя главврача ростовского онкодиспансера уличили в получении крупных взяток
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Во время следствия Гончарова находилась в СИЗО. Вину в совершении преступлений она полностью признала.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Также в течение пяти лет ей запрещается занимать должности в госорганах.

Ранее в Ростовской области силовики задержали полицейского за получением взятки.

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