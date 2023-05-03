Свои преступные действия Гончарова осуществляла с января 2021 года по март 2022 года. Размер взяток, которые она брала с пациентов, составлял от 30 до 160 тысяч рублей. За деньги она обещала решить вопросы, связанные с госпитализацией в онкодиспансер, назначением дорогостоящие препаратов и другие.