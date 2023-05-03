Жители Ростовской области смогут получить помощь психолога в поликлиниках

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Авторы канала во вторник, 2 мая, сообщили, что уже с 1 июля жители Ростовской области и других регионов России, включая участников СВО, смогут обратиться за психологической помощью в ближайшую поликлинику.
По данным источника, специалисты в области психологии будут работать в каждой поликлинике, в настоящий момент нововведения находятся на стадии тестирования в медучреждениях страны. Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что специалисты начали сотрудничать с региональными властями, чтобы успешно реализовать проект внедрения психологической помощи в поликлиники страны.
Напомним, ранее десяткам жителей Ростовской области потребовалась психологическая помощь в период праздников.