Жители Ростовской области смогут получить помощь психолога в поликлиниках

По данным источника, специалисты в области психологии будут работать в каждой поликлинике, в настоящий момент нововведения находятся на стадии тестирования в медучреждениях страны. Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что специалисты начали сотрудничать с региональными властями, чтобы успешно реализовать проект внедрения психологической помощи в поликлиники страны.