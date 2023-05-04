«Настоящая колбаса должна быть серой. Это естественный цвет обработанного мяса. Но кто это купит? Именно поэтому в колбасы добавляют красители и консерванты. Бытует мнение, что чем дороже колбаса, тем лучше состав. Ничего подобного. Купите дорогую и дешевую палки сырокопченой колбасы, оставьте дома под солнцем на балконе и увидите, что внешний вид и запах будут, как с прилавка на протяжении двух месяцев», - рассказывает Анастасия Тодорова.