Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На полках магазинов давно уже почти отсутствуют органически чистые продукты. Производители стараются придать своим изделиям аппетитный товарный вид и максимально продлить срок годности. Добиться всего этого невозможно без всевозможных пищевых добавок. Как отметила нутрициолог Анастасия Тодорова, многие из них при постоянном употреблении опасны для здоровья.
Среди таких вредных добавок — пальмовое масло. Его мы нашли в составе нескольких марок кондитерских изделий, мороженого, выпечки и творога.
«Пальмовое масло дешевле других разновидностей, а еще за счет растительного происхождения оно удлиняет срок годности продуктам. При этом оно усиливает вкус еды и поэтому может вызывать привыкание», — объяснила, чем вредно пальмовое масло нутрициолог.
Анастасия отметила, что такое масло содержит насыщенные жиры и повышает уровень холестерина в крови, приводит к ожирению, тромбозу, развитию атеросклероза.
Следующей опасной добавкой, которую мы обнаружили на полках магазина оказался аспартам. Парадоксально, но чаще всего его добавляют в продукты «здорового» питания. Аспартам – один из видов подсластителя, которым заменяют сахар. Он почти в 200 раз слаще.
«Аспартам может вызывать жажду, проблемы с пищеварением, даже головные боли. Это при постоянном употреблении. А если разово съесть его сверх нормы, то могут начаться судороги. Особенно опасно его давать детям», - отмечает эксперт.
Вместо аспартама сахар лучше заменять органическими подсластителями: сиропом агавы, кленовым сиропом или медом.
Другой враг здоровья среди подсластителей – кукурузный сироп. Как объяснила нутрициолог, в нем содержится 90% фруктозы.
«Кукурузный сироп – это калорийная бомба, которая вызывает привыкание и провоцирует быстрый набор веса. Он есть почти во всех сладостях и газировках, поэтому нужно внимательно читать состав», - советует спикер.
Кукурузный сироп, как объяснила эксперт, в России является рекомендованным заменителем сахара. При этом он несет гораздо больше вреда, чем пользы: подрывает здоровье щитовидной железы, повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует появление диабета.
В отделе с кондитерскими изделиями и снеками также часто встречаются транс-жиры. Они маскируются на этикетках под терминами «гидрогенизированный» и «частично гидрогенизированный».
«Транс-жиры опасны тем, что повышают концентрацию холестерина и триглицеридов в крови. Это провоцирует развитие различных воспалительных процессов», — рассказывает нутрициолог Тодорова.
Кроме добавок, улучшающих вкусовые качества продукта и продлевающих срок годности, производители всеми силами пытаются добиться привлекательного товарного вида. Чаще всего они делают это при помощи красителей.
Покупателям, говорит Тодорова, лучше избегать красителей под названием Food Red, тартразин (Е102), Allura Red, 17, FD&C Red 40.
«Исследования давно уже доказали, что они вызывают гиперактивное поведение и неврологические расстройства у детей», - рассказывает нутрициолог.
Она добавляет, что такие красители вдобавок являются канцерогенами.
Ради яркого вкуса производители добавляют в продукты различные усилители вкуса. Самый популярный среди них – глутамат натрия, который указывают на упаковках как Е621 или MSG или «усилитель вкуса».
Чаще всего он встречается в чипсах, соусах, супах быстрого приготовления, выпечке длительного хранения и фаст-фуде.
«В организме человека глутамат натрия превращается в гамма-аминомасляную кислоту. Она провоцирует головные боли, тошноту, слабость и учащенное сердцебиение. Нужно строго регулировать количество потребления глутамата натрия», - говорит Анастасия Тодорова.
Вещества под буквой «E» мы заметили в составе большинства просмотренных продуктов и решили разобраться, какие из них вредны для человека.
«Ешки» оказались даже на этикетках сухофруктов из отдела здорового питания.
Как отметила нутрициолог, магазинные сухофрукты ошибочно ассоциируют с правильным питанием, потому что сахара и углеводов в них содержится едва ли не столько же, сколько в молочном шоколаде.
«При сушке почти все питательные элементы фруктов уходят, в том числе и природная сладость. Их поливают сахарным сиропом для вкуса. Он так же выполняет роль консерванта. А еще сухофрукты обрабатывают сульфитами», - рассказала нутрициолог.
Сульфиты разрушают витамины Е и В. Анастасия Тодорова добавляет, что они ухудшают работу желудочно-кишечного тракта и вызывают почечную недостаточность. Кроме того, употребление сульфитов категорически запрещено астматикам, поскольку они могут спровоцировать приступ.
Свежие фрукты так же подвергаются обработке Е-консервантами: Е230, Е231 и Е232.Это позволяет им сохранять свежесть неделями и даже месяцами.
«На самом деле все эти «Е» - это фенол. Доказано, что при попадании в организм он провоцирует развитие раковых опухолей. Поэтому все фрукты, которые вы приносите в дом, нужно мыть. Лучше с щеткой и содой», - советует эксперт.
Еще один небезопасный консервант можно встретить в вареньях, соках, грибных и рыбных консервах – формальдегид. Иногда производители указывают его как E240.
«Его используют как консервант, поскольку формальдегид убивает все бактерии. В том числе и полезные. Интересно, что тот же формальдегид, который мы едим используют для дубления кожи», - отмечает нутрициолог.
Практически не обходится без добавок производство мясной продукции.
«Настоящая колбаса должна быть серой. Это естественный цвет обработанного мяса. Но кто это купит? Именно поэтому в колбасы добавляют красители и консерванты. Бытует мнение, что чем дороже колбаса, тем лучше состав. Ничего подобного. Купите дорогую и дешевую палки сырокопченой колбасы, оставьте дома под солнцем на балконе и увидите, что внешний вид и запах будут, как с прилавка на протяжении двух месяцев», - рассказывает Анастасия Тодорова.
Излюбленным секретным ингредиентом производителей мясных деликатесов является нитрит натрия. Это, как рассказала нутрициолог, усилитель вкуса.
«Именно с ним сосиски и колбаса приобретают аппетитный розовый цвет и мясной вкус. Заранее узнайте, есть ли эта добавка в мясных продуктах, которые вы собираетесь варить, жарить или разогревать в микроволновке. При термообработке она становится канцерогенной», - предупреждает эксперт.
В составе мясных деликатесов можно встретить добавку Е211, иначе говоря, бензоат натрия. Он используется для продления срока годности.
«Почти никто не знает, что когда бензоат натрия взаимодействует с аскорбиновой кислотой, то он превращается в бензол. А это очень мощный канцероген», - рассказывает Анастасия Тодорова.
Больше всего вредных добавок, по мнению нутрициолога содержится в сладостях и выпечке. Ведь такие продукты очень часто имеют срок годности длиной в несколько месяцев и за это время не должны потерять своих внешних и вкусовых качеств.
«Осторожно нужно относиться к эмульгаторам и стабилизаторам. Сейчас редко найдешь еду в супермаркете, где их нет. Чаще всего они входят в состав сладостей, молочных продуктов и различных соусов», - объясняет нутрициолог.
Лучше, по словам эксперта, отдавать предпочтение продуктам с натуральным составом, где эмульгаторы и стабилизаторы заменены агар-агаром, пектином, гуаровой камедью и желатином.
Анастасия Тодорова советует внимательно изучать состав продуктов перед тем, как положить их в корзину.
«В интернете очень много табличек с расшифровками Е-добавок. Распечатайте себе такую и хотя бы будете знать, что скрывается под этим шифром», - заключает эксперт.
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