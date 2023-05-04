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Бастрыкин поддержал идею запрета езды на самокатах по улицам Ростовской области

4 мая 2023, 09:41
Фото: 1MI
Бастрыкин поддержал идею запрета езды на самокатах по улицам Ростовской области
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поддержал идею депутата Клишаса ограничить места передвижения на самокатах в России, в том числе в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутата Андрея Клишаса ограничить мест использования электросамокатов. Бастрыкин заявил о высоком травматизме среди граждан, передвигающихся на этом виде транспорта.

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Напомним, Клишас предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов. Исключение составят лишь специально оборудованные места. Бастрыкин считает, что в законопроект нужно добавить обязательство для компаний, предоставляющих аренду самокатов, технически ограничивать их максимальную скорость. Какой она должна быть, решат сотрудники ГИБДД на основе статистике происшествий, связанных с электросамокатами.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера.

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#Виктория Прутковская#Общество#Транспорт#Самокаты в Ростовской области#ДТП в Ростовской области#Ростовская область#Александр Бастрыкин
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