Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутата Андрея Клишаса ограничить мест использования электросамокатов. Бастрыкин заявил о высоком травматизме среди граждан, передвигающихся на этом виде транспорта.
Напомним, Клишас предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов. Исключение составят лишь специально оборудованные места. Бастрыкин считает, что в законопроект нужно добавить обязательство для компаний, предоставляющих аренду самокатов, технически ограничивать их максимальную скорость. Какой она должна быть, решат сотрудники ГИБДД на основе статистике происшествий, связанных с электросамокатами.
Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера.