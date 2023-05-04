Напомним, Клишас предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов. Исключение составят лишь специально оборудованные места. Бастрыкин считает, что в законопроект нужно добавить обязательство для компаний, предоставляющих аренду самокатов, технически ограничивать их максимальную скорость. Какой она должна быть, решат сотрудники ГИБДД на основе статистике происшествий, связанных с электросамокатами.

