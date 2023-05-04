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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка на недострое в Ростовской области

4 мая 2023, 06:26
Фото: Holger.Ellgaard/cc by sa/wikimedia.org
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка на недострое в Ростовской области
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели подростка в здании недостроенной больницы в Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

2 мая в слободе Большая Мартыновка в недостроенном здании больницы погиб 14-летний подросток, его 13-летний товарищ пострадал. На школьников обрушилась бетонная плита. Недостроенное здание находилось в ведении муниципальных властей, которые не озаботились его ограждением и безопасностью.

Подросток погиб после обрушения плиты на заброшенной стройке в Ростовской области
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Расследование будет находиться на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Доклад о ходе дела ему предоставит руководитель регионального Следкома Аслан Хуаде.

Напомним, глава Мартыновского района Анатолий Тесленко, комментируя инцидент, заявил, что не снимает с себя ответственности за гибель подростка. Однако тут же добавил, что и родители мальчика должны были следить за тем, где он находится. Тесленко пообещал сделать выводы по факту происшествия. Местные жители ответом главы района оказались недовольны. Они заявили, что о популярности недостроенного здания среди подростков власти знали давно, однако ничего не сделали, что его обезопасить.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Александр Бастрыкин#Гибель ребенка в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#СК РФ
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