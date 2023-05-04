Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
2 мая в слободе Большая Мартыновка в недостроенном здании больницы погиб 14-летний подросток, его 13-летний товарищ пострадал. На школьников обрушилась бетонная плита. Недостроенное здание находилось в ведении муниципальных властей, которые не озаботились его ограждением и безопасностью.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Расследование будет находиться на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Доклад о ходе дела ему предоставит руководитель регионального Следкома Аслан Хуаде.
Напомним, глава Мартыновского района Анатолий Тесленко, комментируя инцидент, заявил, что не снимает с себя ответственности за гибель подростка. Однако тут же добавил, что и родители мальчика должны были следить за тем, где он находится. Тесленко пообещал сделать выводы по факту происшествия. Местные жители ответом главы района оказались недовольны. Они заявили, что о популярности недостроенного здания среди подростков власти знали давно, однако ничего не сделали, что его обезопасить.