Напомним, глава Мартыновского района Анатолий Тесленко, комментируя инцидент, заявил, что не снимает с себя ответственности за гибель подростка. Однако тут же добавил, что и родители мальчика должны были следить за тем, где он находится. Тесленко пообещал сделать выводы по факту происшествия. Местные жители ответом главы района оказались недовольны. Они заявили, что о популярности недостроенного здания среди подростков власти знали давно, однако ничего не сделали, что его обезопасить.

