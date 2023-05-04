Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Сегодня ночью беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в Красносулинском районе Ростовской области. БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия, после чего взорвался. В результате взрыва произошел пожар.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что возгорание сразу же потушили, даже не привлекая сотрудников МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб сооружениям губернатор оценил как «незначительный».
Это не первый в этом году пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. В начале февраля пожарные ликвидировали там открытое горение. Тогда также удалось обойтись без жертв.