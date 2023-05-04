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Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав крупный пожар

4 мая 2023, 04:28
Фото: http://donland.ru/
Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов

Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов ночью 4 мая

БПЛА врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, спровоцировав там крупный пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня ночью беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный в Красносулинском районе Ростовской области. БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия, после чего взорвался. В результате взрыва произошел пожар.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что возгорание сразу же потушили, даже не привлекая сотрудников МЧС.

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В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб сооружениям губернатор оценил как «незначительный».

Это не первый в этом году пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. В начале февраля пожарные ликвидировали там открытое горение. Тогда также удалось обойтись без жертв.

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Стали известны подробности атаки беспилотника на завод в Новошахтинске ночью 4 мая
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