Буцаев: На кафедре РЭО в РЭУ им. Плеханова подготовят отраслевых специалистов

Как рассказал Денис Буцаев, обучение студентов на новой кафедре начнется в сентябре, здесь будут готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и "Зеленая экономика") и повышать квалификацию работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, сказал он, кафедра начнет проводить научно-исследовательскую работу по таким направлениям, как обращение с отходами и экономика замкнутого цикла, передает inkazan.ru.