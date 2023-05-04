Буцаев: На кафедре РЭО в РЭУ им. Плеханова подготовят отраслевых специалистов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как рассказал Денис Буцаев, обучение студентов на новой кафедре начнется в сентябре, здесь будут готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и "Зеленая экономика") и повышать квалификацию работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, сказал он, кафедра начнет проводить научно-исследовательскую работу по таким направлениям, как обращение с отходами и экономика замкнутого цикла, передает inkazan.ru.
«Нашей отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, и я благодарю РЭУ им. Г. В. Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность стать полноценным участником работы в этом направлении», — сказал Денис Буцаев.
Ожидается, что каждый год по программам магистратуры и обязательного профессионального образования будут обучаться более 500 отраслевых специалистов.
4 мая пройдет день магистерской программы "ESG-трансформация предприятий", в рамках которой желающие смогут узнать подробности поступления и обучения на новой кафедре.
РЭУ им. Плеханова входит в созданный РЭО консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В его состав вошел 21 университет, а также профильные компании и важные игроки отрасли обращения с отходами.