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Буцаев: На кафедре РЭО в РЭУ им. Плеханова подготовят отраслевых специалистов

4 мая 2023, 09:02
Фото: Википедия
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назначен заведующим базовой кафедрой РЭО в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. На ней будут готовить высококвалифицированных специалистов в области экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

Как рассказал Денис Буцаев, обучение студентов на новой кафедре начнется в сентябре, здесь будут готовить новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и "Зеленая экономика") и повышать квалификацию работников в рамках программ дополнительного профессионального образования, разработанных в партнерстве с РЭО. Кроме того, сказал он, кафедра начнет проводить научно-исследовательскую работу по таким направлениям, как обращение с отходами и экономика замкнутого цикла, передает inkazan.ru.

«Нашей отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, и я благодарю РЭУ им. Г. В. Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность стать полноценным участником работы в этом направлении», — сказал Денис Буцаев.

Ожидается, что каждый год по программам магистратуры и обязательного профессионального образования будут обучаться более 500 отраслевых специалистов.

4 мая пройдет день магистерской программы "ESG-трансформация предприятий", в рамках которой желающие смогут узнать подробности поступления и обучения на новой кафедре.

РЭУ им. Плеханова входит в созданный РЭО консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В его состав вошел 21 университет, а также профильные компании и важные игроки отрасли обращения с отходами.

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