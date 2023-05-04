Денис Буцаев: В 2023 году планируется провести облеты на более ста полигонах с ТКО

По словам замглавы по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексея Макрушина, всего облеты провели на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам облетов созданы цифровые двойники около 50% работающих свалок страны.