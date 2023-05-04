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Денис Буцаев: В 2023 году планируется провести облеты на более ста полигонах с ТКО

4 мая 2023, 12:37
Российский экологический оператор (РЭО) обследует с помощью дронов более 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2023 году. В прошлом году подобные наблюдения помогли выявить свыше трех тысяч нарушений на мусорных полигонах.

«Продолжаем реализацию проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования. Основная цель проекта — определить остаточную вместимость объектов размещения, а значит, и оставшийся срок службы объектов», — передает слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева 56orb.ru.

Также, по его словам, такие исследования помогают выявлять нарушения. Всего в этом году планируется облететь более чем 100 полигонов в 37 субъектах РФ.

По словам замглавы по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексея Макрушина, всего облеты провели на 496 объектах, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО, в 62 регионах России. По результатам облетов созданы цифровые двойники около 50% работающих свалок страны.

Проект по воздушно-лазерному сканированию полигонов для построения их 3D-модели стартовал в России ровно год назад. Дрон делает измерения с помощью лидара, который позволяет выстроить облако точек, наложить текстуры и осуществить привязку проектной документации на объект. Таким образом создается цифровой двойник полигона.

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