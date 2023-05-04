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Эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну

4 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI
Аграрии продолжают распахивать остатки целинных земель в Ростовской области, уничтожая краснокнижные растения, места гнездования краснокнижных птиц и проживания краснокнижных животных, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Эколог подчеркивает, что в Чертковском районе Ростовской области, на стоящей под парами земле, обнаружен бывший фрагмент девственной степи региона — целинной земли.

«Видно, что в прошлом году здесь убрали пшеницу. А землю оставили отдыхать под парами. Однако сейчас на этом участке пробились краснокнижные тюльпаны. Помимо тюльпанов, здесь растет целый ряд краснокнижных растений. В этой зоне живут и редкие птицы — дрофа и стрепет, которые занесены в международную Красную книгу», — отмечает Алексей Лебедев.

И этот случай, по словам собеседника, не единственный в Ростовской области — подобное происходит в Боковском, Кашарском, Миллеровском и Тарасовском районах, в Вешках.

Фото: Алексей Лебедев
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«Краснокнижные растения, птицы и животные уничтожаются в гигантских масштабах. Контролирующие органы ничего не видят, местные администрации закрывают глаза, и ответственность за распашку целинных земель никто не несет», — говорит эколог.

Спикер подчеркивает, что наряду с редкими растениями и птицами, уничтожаются и животные. В их числе — хорек-перевязка.

«Аграрии распахивают даже места поселения сурков-байбаков. Раньше за одну такую распашку фермеру грозил огромный штраф. А сейчас пашут прямо по норам. Из-за этого на Дону снизилось поголовье сурков-байбаков. Раньше у нас их было порядка 17 тысяч, а спустя пять лет стало меньше трех тысяч. И это не из-за сезона охоты на них, который открывается летом, а из-за нерационального природопользования, — уверен эксперт.

Спикер добавляет, что природоохранное законодательство, устанавливающее береговую линию до участков ручьев и рек в регионе не соблюдается. Земли распаханы максимально, чуть ли не под огороды местных жителей.

«В результате, под самым двором селян поливают химическими гербицидами и пестицидами — травят клопа-черепашку. Все привыкли считать, что в селах люди живут на свежем воздухе, на природе. Только сейчас у многих сельских жителей ощущение такое, будто их дома находятся в отравленной промзоне», — резюмирует Алексей Лебедев.

Для выяснения ситуации с распашкой целинных земель, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области. Информация уточняется. 

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