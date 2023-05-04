«Аграрии распахивают даже места поселения сурков-байбаков. Раньше за одну такую распашку фермеру грозил огромный штраф. А сейчас пашут прямо по норам. Из-за этого на Дону снизилось поголовье сурков-байбаков. Раньше у нас их было порядка 17 тысяч, а спустя пять лет стало меньше трех тысяч. И это не из-за сезона охоты на них, который открывается летом, а из-за нерационального природопользования, — уверен эксперт.