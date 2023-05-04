Это не мы: как идут допросы супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Напомним, в конце апреля стало известно, что в Ростове молодая семейная пара стала фигурантами дела о жестоком убийстве восьмимесячной дочки.
По предварительной информации, пока не получившей подтверждения, отец семейства, находящийся под действием мефедрона, пытался избить жену, но промахнулся и нанес смертельную травму своей восьмимесячной дочке. Когда ребенок умер, супруги постарались избавиться от тела и придумали легенду о похищении девочки, однако в их холодильнике обнаружили останки ребенка.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах рассказал, что в настоящий момент подозреваемые отказываются давать показания. Единственное, что они говорят правоохранителям — они не убивали дочь, как останки расчлененной девочки оказались в холодильнике после якобы похищения, им также не известно.
«При этом Наталья сначала обмолвилась следователям, что тело расчленили, чтобы избавиться от него. Но потом тоже замолчала», — сказано в сообщении.
Информация пока не получила подтверждения в СУ СК РФ по Ростовской области, данные уточняются.