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Это не мы: как идут допросы супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери

4 мая 2023, 13:48
Фото: vk.com/surnd
Это не мы: как идут допросы супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери

Супружеская пара из Ростова отрицает свою причастность к убийству 8-месячной дочки

В Ростове супружеская пара, в холодильнике которых нашли останки их дочери, отрицает свою причастность к убийству девочки, об этом рассказали местные СМИ.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Ростове молодая семейная пара стала фигурантами дела о жестоком убийстве восьмимесячной дочки.

По предварительной информации, пока не получившей подтверждения, отец семейства, находящийся под действием мефедрона, пытался избить жену, но промахнулся и нанес смертельную травму своей восьмимесячной дочке. Когда ребенок умер, супруги постарались избавиться от тела и придумали легенду о похищении девочки, однако в их холодильнике обнаружили останки ребенка.

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Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах рассказал, что в настоящий момент подозреваемые отказываются давать показания. Единственное, что они говорят правоохранителям — они не убивали дочь, как останки расчлененной девочки оказались в холодильнике после якобы похищения, им также не известно.

Фото: vk.com/surnd

«При этом Наталья сначала обмолвилась следователям, что тело расчленили, чтобы избавиться от него. Но потом тоже замолчала», — сказано в сообщении.

Информация пока не получила подтверждения в СУ СК РФ по Ростовской области, данные уточняются.

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