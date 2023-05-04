Это не мы: как идут допросы супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах рассказал, что в настоящий момент подозреваемые отказываются давать показания. Единственное, что они говорят правоохранителям — они не убивали дочь, как останки расчлененной девочки оказались в холодильнике после якобы похищения, им также не известно.