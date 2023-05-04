В соцсетях ростовчане задались вопросом, когда беспилотники будут эффективно сбивать в регионе: «Хочется уже сбивать беспилотники», «А где наше ПВО?», «Что мы сделали, чтобы закрыть небо, где добровольные дружины, где работа местного самоуправления, где вы? Ведь это не первый раз».