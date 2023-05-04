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«Где добровольные дружины?»: ростовчане предложили, как противостоять БПЛА в регионе

4 мая 2023, 06:11
Фото: donland.ru
Ростовчане требуют решительных мер для противодействия вражеским беспилотникам

Ростовчане требуют создать добровольные дружины после атаки беспилотника на НПЗ

Беспилотник атаковал в ночь на 4 мая нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.

В ночь на 4 мая беспилотник атаковал строящиеся конструкции завода нефтепродуктов в Новошахтинске. В результате взрыва БПЛА произошел пожар. К настоящему моменту он ликвидирован силами сотрудников предприятия, без привлечения спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В соцсетях ростовчане задались вопросом, когда беспилотники будут эффективно сбивать в регионе: «Хочется уже сбивать беспилотники», «А где наше ПВО?», «Что мы сделали, чтобы закрыть небо, где добровольные дружины, где работа местного самоуправления, где вы? Ведь это не первый раз».

«А когда власти приграничной области развернут работу о формированию и обучению населения в организации местной обороны? Вплоть до дежурств по примеру МПВО в Великой Отечественной войне, оснащения стрелковым оружием, патрулирования на критически важных объектах?», — предлагают некоторые.

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Также многие призвали отказаться от массовых мероприятий в регионе в честь 9 Мая: «Отмените выступление детей на Театральной площади! Зачем так рисковать?! Краснодарский край горит, Ростовскую область атакуют! А мы танцуем как живая мишень! У врага нет ничего святого!».

Напомним, подобный инцидент не первый в этом году для Новошахтинского завода нефтепереработки. В начале февраля спасатели уже тушили там открытое горение. Однако тогда официально власти не подтвердили взрыва беспилотника на предприятии.

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