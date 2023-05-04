Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Напомним, что в ночь на 4 мая в Ростовской области беспилотник-камикадзе атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Дрон влетел в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего он взорвался. Пожар, возникший в результате взрыва, был сразу погашен, никто не пострадал.
Некоторые подписчики канала выразили свою озабоченность и считают, что из-за произошедшего инцидента, было бы лучше отказаться от проведения парада на День Победы. «Из-за атак беспилотников лучше было бы отказаться от парада на 9 Мая», — обратился один из жителей региона к губернатору. Другая подписчица канала также попросила отменить выступление детей на Театральной площади, посчитав, что это рискованно.
В прошлом Василий Голубев уже отменял массовые мероприятия по просьбам жителей. Например, так было с гала-концертом на День города в 2022 году в Ростове и на Новый год по всей Ростовской области.
Тем не менее, подготовка к параду в Ростове и Новочеркасске продолжается. Накануне в правительстве региона заявили журналистам, что отмена мероприятий не планируется, идет подготовка.
Стоит отметить, что программа на 9 Мая в Ростове была сокращена до минимума: все массовые мероприятия, кроме парада и салюта, были отменены.