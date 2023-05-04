Некоторые подписчики канала выразили свою озабоченность и считают, что из-за произошедшего инцидента, было бы лучше отказаться от проведения парада на День Победы. «Из-за атак беспилотников лучше было бы отказаться от парада на 9 Мая», — обратился один из жителей региона к губернатору. Другая подписчица канала также попросила отменить выступление детей на Театральной площади, посчитав, что это рискованно.