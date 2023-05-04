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Губернатора Голубева призвали отменить парады после взрыва БПЛА под Новошахтинском

4 мая 2023, 09:45
Фото: donland.ru
Губернатора Голубева призвали отменить парады после взрыва БПЛА под Новошахтинском
Жители Ростовской области после атаки беспилотника на Новошахтинский нефтезавод обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой отменить парады к 9 Мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, об этом они пишут под его постом о происшествии в телеграм-канале главы региона.

Напомним, что в ночь на 4 мая в Ростовской области беспилотник-камикадзе атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Дрон влетел в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего он взорвался. Пожар, возникший в результате взрыва, был сразу погашен, никто не пострадал.

Некоторые подписчики канала выразили свою озабоченность и считают, что из-за произошедшего инцидента, было бы лучше отказаться от проведения парада на День Победы. «Из-за атак беспилотников лучше было бы отказаться от парада на 9 Мая», — обратился один из жителей региона к губернатору. Другая подписчица канала также попросила отменить выступление детей на Театральной площади, посчитав, что это рискованно.

Вассерман высказался об атаке беспилотника на нефтезавод в Ростовской области 4 мая
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В прошлом Василий Голубев уже отменял массовые мероприятия по просьбам жителей. Например, так было с гала-концертом на День города в 2022 году в Ростове и на Новый год по всей Ростовской области.

Тем не менее, подготовка к параду в Ростове и Новочеркасске продолжается. Накануне в правительстве региона заявили журналистам, что отмена мероприятий не планируется, идет подготовка.

Стоит отметить, что программа на 9 Мая в Ростове была сокращена до минимума: все массовые мероприятия, кроме парада и салюта, были отменены.

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