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Иномарка в Батайске сбила подростка на кроссовом мотоцикле 3 мая

4 мая 2023, 09:42
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Автоледи на иномарке сбила подростка на кроссовом мотоцикле в Ростовской области
Подросток пострадал в результате ДТП в Батайске, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

ДТП произошло в Батайске на улице Цимлянской, 38Е. 33-летняя водитель Kia Rio, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности своего маневра, и наехала на кроссовый мотоцикл SHARMAX. За его рулем находился 16-летний школьник.

В результате ДТП он получил серьезные травмы и обратился за помощью к медикам. Сама автолюбительница не пострадала.

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Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Они также напоминают, что ездить на кроссовых мотоциклах и питбайках на дорогах общего пользования запрещено. Также инспекторы обратились к родителям с просьбой внимательно следить за передвижением своих детей на личном транспорте.

Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.

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