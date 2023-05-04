Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
ДТП произошло в Батайске на улице Цимлянской, 38Е. 33-летняя водитель Kia Rio, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности своего маневра, и наехала на кроссовый мотоцикл SHARMAX. За его рулем находился 16-летний школьник.
В результате ДТП он получил серьезные травмы и обратился за помощью к медикам. Сама автолюбительница не пострадала.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Они также напоминают, что ездить на кроссовых мотоциклах и питбайках на дорогах общего пользования запрещено. Также инспекторы обратились к родителям с просьбой внимательно следить за передвижением своих детей на личном транспорте.
Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.