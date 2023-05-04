Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Они также напоминают, что ездить на кроссовых мотоциклах и питбайках на дорогах общего пользования запрещено. Также инспекторы обратились к родителям с просьбой внимательно следить за передвижением своих детей на личном транспорте.

