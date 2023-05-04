Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Обратившийся в редакцию RostovGazeta пациент туберкулезной больницы в Новочеркасске, сообщил свои данные. Однако он попросил не упоминать их, опасаясь, что это может негативно сказаться на его дальнейшем лечении. Попросту потому, что ему могут захотеть отомстить.
«Меня госпитализировали, назначили лечение. Но лекарств в больнице не оказалось. Их велели покупать самому. Я сам ходил в ближайшую аптеку, покупал назначенные препараты за свои деньги. На это ушло порядка 55 тысяч рублей», — отмечает собеседник.
Человек недоумевает — он инвалид второй группы, которого в больнице должны лечить бесплатно. Но это, по его словам, не происходит.
«Сотрудники туберкулезной больницы сами возмущаются отсутствием лекарств. Обращаться куда-то все боятся. Ведь тех, кто открыто выступит, могут уволить. Вчера разговаривал с одной сотрудницей, она сказала, что дальше уже терпеть нельзя, надо что-то делать», — делится информацией пациент.
В туберкулезной больнице Новочеркасска на вопрос корреспондента RostovGazeta о наличии лекарств сперва поинтересовались — о каком отделении идет речь.
«Может быть в некоторых случаях пациенты жалуются обоснованно, но не совсем корректно. Лекарства для лечения туберкулеза есть. Возможны логистические перебои с поступлением лекарств буквально на несколько дней или на неделю. Но базовые лекарства у нас есть. Возможно, пациент сам пожелал что-то купить. Мы никогда не посылаем наших пациентов в аптеку. Если какого-то лекарства нет, то есть его аналог», — сообщил начальник Новочеркасского филиала.
Ранее со ссылкой на слова жителей Ростовской области, RostovGazeta сообщала о дефиците жизненно важных лекарств.