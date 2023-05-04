«Может быть в некоторых случаях пациенты жалуются обоснованно, но не совсем корректно. Лекарства для лечения туберкулеза есть. Возможны логистические перебои с поступлением лекарств буквально на несколько дней или на неделю. Но базовые лекарства у нас есть. Возможно, пациент сам пожелал что-то купить. Мы никогда не посылаем наших пациентов в аптеку. Если какого-то лекарства нет, то есть его аналог», — сообщил начальник Новочеркасского филиала.