В Ростове снесли старинный дом семьи Татиоровых. Он находился в Нахичевани, на 27-й линии, 46. Здание построили в 1895 году. Активисты отмечают, что дом, к сожалению, «был не на слуху», так как находился в тихом уголке. Однако старинное здание пользовалось большой популярностью среди знатоков старого города.