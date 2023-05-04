Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Ростове снесли старинный дом семьи Татиоровых. Он находился в Нахичевани, на 27-й линии, 46. Здание построили в 1895 году. Активисты отмечают, что дом, к сожалению, «был не на слуху», так как находился в тихом уголке. Однако старинное здание пользовалось большой популярностью среди знатоков старого города.
Снос дома случайно заметил горожанин. Он смог спасти несколько фасадных артефактов.
Активисты рассказывают, что не так давно в локации здания снимали сериал «По законам военного времени». Кинематографисты также оценили красоту и выразительность старинного здания.
По мнению общественников, сохранить дом мог только статус объекта культурного наследия. Однако в свое время он не был присвоен, что и привело к трагической судьбе архитектурного памятника.
Ранее эксперт рассказала о причинах пожаров на объектах старого Ростова.