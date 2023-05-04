Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Сегодня ночью беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперабатывающий завод. Устройство врезалось в строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия и взорвалось. Взрыв спровоцировал пожар, однако потушить его смогли силами сотрудников самого завода, не привлекая МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
В соцсетях ростовчане пишут, что шокированы инцидентом и наглостью вражеской стороны, запустившей беспилотник. «Господи, когда же приструнят этих беспредельщиков?!», «Ужас», «Наглеют! День ото дня наглеют», «Какие обнаглевшие стали», — пишут комментаторы.
Также многие связали атаку беспилотника с начавшимся контрнаступлением ВСУ: «Это, наверное, они считают своим контрнаступлением. Пора уже разобраться с этой шайкой», «Контрнаступление началось. Беспилотники ночью не только в Ростовской области прилетали».
«Гражданам нужно проявлять больше бдительности и ответственности. Безопасность должно быть нашим общим делом», — заключили в соцсетях ростовчане.
Напомним, это не первый в этом году пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. В начале февраля там случилось более крупное возгорание, ликвидированное сотрудниками МЧС. Однако тогда официально происшествие не связали с атакой БПЛА.