Напомним, это не первый в этом году пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. В начале февраля там случилось более крупное возгорание, ликвидированное сотрудниками МЧС. Однако тогда официально происшествие не связали с атакой БПЛА.