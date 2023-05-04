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Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах донских главврачей

4 мая 2023, 15:43
Фото: pxhere.com
Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах главврачей

Самым высокооплачиваемым руководителем больниц Дона стал главврач РОКБ Коробка

Минздрав Ростовской области раскрыл данные о зарплатах, которые получали главврачи донских больниц в 2022 году, сведения об этом появились на портале министерства.

В документе, представленном ведомством, опубликовали данные среднемесячной зарплаты десятков руководителей больниц и других медучреждений Ростовской области.

Самые большие доходы оказались у руководителя РОКБ Вячеслава Коробки, чья среднемесячная зарплата составила более 226 тысяч рублей.

На втором месте оказалась главный врач областного наркодиспансера Елена Малышко, чья средняя зарплата почти достигла отметки в 198,5 тысячи рублей.

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На третьем месте оказался главврач КДЦ «Здоровье» в Ростове Игорь Абоян, который зарабатывал примерно 193,6 тысячи рублей.

Пятерку лидеров замкнули главврач ГБУ РО «Лечебно-реабилитационного центра №1» Сергей Ходарев и главврач горбольницы №6 в Ростове Николай Кочубейник, которые получали более 187 и 185 тысяч рублей соответственно.

У остальных медиков показатели среднемесячной зарплаты варьировались от 40,3 до 180 тысяч рублей.

Ранее дончане посоветовали губернатору Ростовской области Василию Голубеву повысить зарплаты медиков, чтобы избежать дефицита кадров.

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