Минздрав Ростовской области поделился данными о зарплатах донских главврачей

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В документе, представленном ведомством, опубликовали данные среднемесячной зарплаты десятков руководителей больниц и других медучреждений Ростовской области.
Самые большие доходы оказались у руководителя РОКБ Вячеслава Коробки, чья среднемесячная зарплата составила более 226 тысяч рублей.
На втором месте оказалась главный врач областного наркодиспансера Елена Малышко, чья средняя зарплата почти достигла отметки в 198,5 тысячи рублей.
На третьем месте оказался главврач КДЦ «Здоровье» в Ростове Игорь Абоян, который зарабатывал примерно 193,6 тысячи рублей.
Пятерку лидеров замкнули главврач ГБУ РО «Лечебно-реабилитационного центра №1» Сергей Ходарев и главврач горбольницы №6 в Ростове Николай Кочубейник, которые получали более 187 и 185 тысяч рублей соответственно.
У остальных медиков показатели среднемесячной зарплаты варьировались от 40,3 до 180 тысяч рублей.
Ранее дончане посоветовали губернатору Ростовской области Василию Голубеву повысить зарплаты медиков, чтобы избежать дефицита кадров.