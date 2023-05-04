Центральным деловым событием КИВ стало обсуждение экономического потенциала СКФО

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что в СКФО используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для Северного Кавказа на базе программ развития региона и институтов развития. В частности, инвестиционная политика корпорации "Кавказ.РФ", которая может оказывать поддержку как долевым, так и долговым финансированием, стала важным инструментом в реализации масштабных проектов в СКФО.