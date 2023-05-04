Центральным деловым событием КИВ стало обсуждение экономического потенциала СКФО

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Участие в ней приняли, в частности, зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, пишет newstracker.ru.
Открывая заседание, Александр Новак отметил, что Кавказ является благодатной территорией для привлечения инвестиций и социально-экономического развития. В ходе пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали роль Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) как важнейшей транспортной артерии страны. Отмечалась отличная динамика развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей в регионе.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что в СКФО используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для Северного Кавказа на базе программ развития региона и институтов развития. В частности, инвестиционная политика корпорации "Кавказ.РФ", которая может оказывать поддержку как долевым, так и долговым финансированием, стала важным инструментом в реализации масштабных проектов в СКФО.
В свою очередь генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о необходимости развития инфраструктуры, чтобы раскрыть туристический потенциал Северного Кавказа и повысить качество жизни в регионе. В рамках программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ готов направить в СКФО 50 млрд рублей.