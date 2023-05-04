«После освобождения я неоднократно пытался связаться со своими детьми. Но трубку сняла старшая дочь опекуна только в первый раз. Она сказала, что моих девочек дома нет, будут они не скоро, поэтому поговорить не удастся», — отмечает Виталий Александровский.