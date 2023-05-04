Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Напомним, что в 2021 году в редакцию RostovGazeta обращалась мать Виталия Александровского — Надежда Жилина. Она жаловалась на то, что ей, родной бабушке, после заключения под стражу сына — отца детей, не дают опеку над внучками.
Тогда девочкам дважды находили приемную семью. В беседе с корреспондентом RostovGazeta опекун однозначно дала понять, что не изменит свое мнение о запрете общения приемных детей с родными.
Сегодня ситуация не изменилась.
«После освобождения я неоднократно пытался связаться со своими детьми. Но трубку сняла старшая дочь опекуна только в первый раз. Она сказала, что моих девочек дома нет, будут они не скоро, поэтому поговорить не удастся», — отмечает Виталий Александровский.
Собеседник подчеркивает, что родительских прав его не лишали. И поскольку он серьезно болен, то имеет полное право хотя бы поговорить с детьми по телефону.
Но никакие доводы, по его словам, не привели к результату. После этого разговора на его звонки и вовсе перестали отвечать.
«Похоже, что отстаивать свои права мне придется с привлечением прокуратуры», — подчеркивает Виталий Александровский.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему опекун выступает против общения детей с родными людьми — бабушкой и отцом.