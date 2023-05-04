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Опекун в Ростовской области не позволяет отцу пообщаться с дочками по телефону

4 мая 2023, 13:19
Фото: pedrosimoes7/CC BY 2.0/flickr.com
Опекун в Ростовской области не позволяет отцу пообщаться с дочками по телефону
Освободившемуся из мест лишения свободы по состоянию здоровья жителю Ростовской области Виталию Александровскому опекун не позволяет поговорить по телефону с дочками. Об этом Александровский сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что в 2021 году в редакцию RostovGazeta обращалась мать Виталия Александровского — Надежда Жилина. Она жаловалась на то, что ей, родной бабушке, после заключения под стражу сына — отца детей, не дают опеку над внучками.

Тогда девочкам дважды находили приемную семью. В беседе с корреспондентом RostovGazeta опекун однозначно дала понять, что не изменит свое мнение о запрете общения приемных детей с родными.

Сегодня ситуация не изменилась. 

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«После освобождения я неоднократно пытался связаться со своими детьми. Но трубку сняла старшая дочь опекуна только в первый раз. Она сказала, что моих девочек дома нет, будут они не скоро, поэтому поговорить не удастся», — отмечает Виталий Александровский.

Собеседник подчеркивает, что родительских прав его не лишали. И поскольку он серьезно болен, то имеет полное право хотя бы поговорить с детьми по телефону.

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Но никакие доводы, по его словам, не привели к результату. После этого разговора на его звонки и вовсе перестали отвечать.

«Похоже, что отстаивать свои права мне придется с привлечением прокуратуры», — подчеркивает Виталий Александровский.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему опекун выступает против общения детей с родными людьми — бабушкой и отцом.

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