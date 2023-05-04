Осужденный экс-глава администрации Новочеркасска Зюзин пытается избежать колонии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Напомним, месяц назад стало известно, что экс-мэр Новочеркасска Игорь Зюзин отправится колонию на восемь лет за получение взятки от компании-застройщика, которая хотела получить покровительство чиновника за 2,5 миллиона рублей.
Изначально суд определил, что Зюзин выплатит крупный штраф и не сможет некоторое время занимать государственные посты, но обвинение не согласилось с таким мягким наказанием — Зюзина решили отправить в колонию.
И вот 27 апреля адвокат Зюзина направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, чтобы добиться пересмотра приговора. Дата первого заседания пока не была назначена.
Ранее в Ростове силовики задержали сотрудника полиции за получением взятки.