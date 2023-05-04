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Осужденный экс-глава администрации Новочеркасска Зюзин пытается избежать колонии

4 мая 2023, 12:18
Фото: donland.ru
Осужденный экс-глава администрации Новочеркасска Зюзин пытается избежать колонии
В Четвертый кассационный суд поступила жалоба на приговор от адвоката бывшего главы Новочеркасска Игоря Зюзина, которого не устроил приговор за взяточничество, информация об этом появилась в картотеке суда.

Напомним, месяц назад стало известно, что экс-мэр Новочеркасска Игорь Зюзин отправится колонию на восемь лет за получение взятки от компании-застройщика, которая хотела получить покровительство чиновника за 2,5 миллиона рублей.

Изначально суд определил, что Зюзин выплатит крупный штраф и не сможет некоторое время занимать государственные посты, но обвинение не согласилось с таким мягким наказанием — Зюзина решили отправить в колонию.

В Ростове-на-Дону пересмотрят приговор бывшему главе Новочеркасска Зюзину
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И вот 27 апреля адвокат Зюзина направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, чтобы добиться пересмотра приговора. Дата первого заседания пока не была назначена.

Ранее в Ростове силовики задержали сотрудника полиции за получением взятки.

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