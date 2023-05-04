Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В первом квартале текущего в Ростовской области изъяли 113 поддельных купюр и одну фальшивую монету номиналом в пять рублей. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты сделали вывод о снижении количества фальшивых денег в регионе. Общая сумма поддельных купюр, изъятых из оборота, составила 398 тысяч рублей.
Отмечается, что чаще всего злоумышленники пытаются подделать пятитысячные и тысячные банкноты. На третьем месте по популярности о преступников банкноты номиналом в две тысячи рублей.
Ранее в Ростовской области провели обыски у банды, печатавшей по одну миллиарду рублей фальшивых денег в год.