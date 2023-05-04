В первом квартале текущего в Ростовской области изъяли 113 поддельных купюр и одну фальшивую монету номиналом в пять рублей. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты сделали вывод о снижении количества фальшивых денег в регионе. Общая сумма поддельных купюр, изъятых из оборота, составила 398 тысяч рублей.