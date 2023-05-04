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Поддельные купюры на 400 тысяч рублей и фальшивую монетку изъяли в Ростовской области

4 мая 2023, 10:20
Фото: 1MI
Количество поддельных купюр сократилось за год в Ростовской области, заявили в региональном отделении Южного ГУ Банка России.

В первом квартале текущего в Ростовской области изъяли 113 поддельных купюр и одну фальшивую монету номиналом в пять рублей. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты сделали вывод о снижении количества фальшивых денег в регионе. Общая сумма поддельных купюр, изъятых из оборота, составила 398 тысяч рублей.

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Отмечается, что чаще всего злоумышленники пытаются подделать пятитысячные и тысячные банкноты. На третьем месте по популярности о преступников банкноты номиналом в две тысячи рублей.

Ранее в Ростовской области провели обыски у банды, печатавшей по одну миллиарду рублей фальшивых денег в год.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Фальшивые деньги в Ростовской области#Подделка денег в Ростовской области
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