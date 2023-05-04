Доктор политических наук, российский профессор Игорь Скурлатов рассказал, почему в России сейчас много украинских диверсантов, которые могут устраивать теракты. По его мнению, Украина направила их в числе 4,5 млн беженцев, которые массово пересекали границу Ростовской области с начала конфликта.