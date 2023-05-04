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По мнению ученого, среди тех, кого приютили российские власти, много тех, кто ненавидит нашу страну. Но они приехали за социальным жильем и льготами.
«Вспоминаю 2014 год, когда была первая волна. В сторону боев с укро-хунтой едет русская молодежь, мужчины среднего возраста. И одновременно в Россию едут мужчины, не желающие защищать родной край», — отметил в своем Telegram-канале ученый.
Политолог также считает, что база для украинских диверсантов есть среди оппозиционно настроенных россиян.
«Не все местные юные либералы покинули страну, опасаясь мобилизации. То есть база есть», — отметил эксперт.
Ранее Rostovgazeta писала, что в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов.