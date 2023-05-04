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Профессор заявил, что среди уехавших в Ростовскую область беженцев много диверсантов

4 мая 2023, 08:00
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Профессор заявил, что среди уехавших в Ростовскую область беженцев много диверсантов
Доктор политических наук, российский профессор Игорь Скурлатов рассказал, почему в России сейчас много украинских диверсантов, которые могут устраивать теракты. По его мнению, Украина направила их в числе 4,5 млн беженцев, которые массово пересекали границу Ростовской области с начала конфликта.

По мнению ученого, среди тех, кого приютили российские власти, много тех, кто ненавидит нашу страну. Но они приехали за социальным жильем и льготами.

«Вспоминаю 2014 год, когда была первая волна. В сторону боев с укро-хунтой едет русская молодежь, мужчины среднего возраста. И одновременно в Россию едут мужчины, не желающие защищать родной край», — отметил в своем Telegram-канале ученый.

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Политолог также считает, что база для украинских диверсантов есть среди оппозиционно настроенных россиян.

«Не все местные юные либералы покинули страну, опасаясь мобилизации. То есть база есть», — отметил эксперт.

Ранее Rostovgazeta писала, что в ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. 

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