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Размер платы за капремонт может вырасти в Ростовской области в 2023 году

4 мая 2023, 11:46
Фото: donland.ru
Стоимость капитального ремонта может подорожать в Ростовской области в 2023 году
Ростовская область переходит на новый метод расчета капитального ремонта, рассказали в правительстве региона.

Еще в прошлом году Ростовская область выступила с предложением внедрить ресурсно-индексный метод расчета сметной стоимости строительства. Переходный период на эту систему в регионе продлится до осени 2023 года.

Региональные власти рассказали, что дали поручение муниципалитетам подготовить информацию о сметных ценах на строительные материалы. Однако из 55 муниципалитетов с этой задачей справились только 17.

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Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев заявил: «Не нужно недооценивать важность данного мероприятия и последствия, которые возникнут при поверхностном отношении к его реализации». Он потребовал муниципалитеты ускорить просчет стоимости материалов и назначить ответственных за выполнением этой задачи.

Ранее RostovGazeta рассказала, сколько жители Ростовской области платят за капремонт в 2023 году и какие есть льготы.

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#Виктория Прутковская#Капитальный ремонт в Ростовской области#Правительство Ростовской области#Новости#Ростовская область#Окунев Владимир Владимирович
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