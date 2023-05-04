Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Еще в прошлом году Ростовская область выступила с предложением внедрить ресурсно-индексный метод расчета сметной стоимости строительства. Переходный период на эту систему в регионе продлится до осени 2023 года.
Региональные власти рассказали, что дали поручение муниципалитетам подготовить информацию о сметных ценах на строительные материалы. Однако из 55 муниципалитетов с этой задачей справились только 17.
Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев заявил: «Не нужно недооценивать важность данного мероприятия и последствия, которые возникнут при поверхностном отношении к его реализации». Он потребовал муниципалитеты ускорить просчет стоимости материалов и назначить ответственных за выполнением этой задачи.
Ранее RostovGazeta рассказала, сколько жители Ростовской области платят за капремонт в 2023 году и какие есть льготы.