Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев заявил: «Не нужно недооценивать важность данного мероприятия и последствия, которые возникнут при поверхностном отношении к его реализации». Он потребовал муниципалитеты ускорить просчет стоимости материалов и назначить ответственных за выполнением этой задачи.

