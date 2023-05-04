Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Жителей и гостей Ростова приглашают на цикл обзорных пешеходных экскурсий по городу. Вести их будут опытные гиды. Попасть на экскурсию можно бесплатно. Они пройдут 13 и 20 мая с 14.00 до 16.00. Начало экскурсии и место общего сбора — памятник Ленину рядом со входом в парк имени Горького.
Экскурсовод расскажет об архитектуре и памятниках города, его истории, легендах, а также людях, внесших вклад в развитие Ростова.
Записаться на экскурсию можно, позвонив в туристско-информационный центр.
Ранее круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области.