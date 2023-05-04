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Ростовчане могут посетить бесплатные экскурсии по городу с 13 мая

4 мая 2023, 09:41
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане могут посетить бесплатные экскурсии по городу
Бесплатные пешеходные экскурсии будут проводиться в Ростове, сообщили в администрации города.

Жителей и гостей Ростова приглашают на цикл обзорных пешеходных экскурсий по городу. Вести их будут опытные гиды. Попасть на экскурсию можно бесплатно. Они пройдут 13 и 20 мая с 14.00 до 16.00. Начало экскурсии и место общего сбора — памятник Ленину рядом со входом в парк имени Горького.

Экскурсовод расскажет об архитектуре и памятниках города, его истории, легендах, а также людях, внесших вклад в развитие Ростова.

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Записаться на экскурсию можно, позвонив в туристско-информационный центр.

Ранее круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области.

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