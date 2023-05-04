Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не приведет к окончания спецоперации. В интервью «Парламентской газете» он предположил, что украинская армия будет обескровлена и, более того, станет неуправляемой.
Бородай считает, что разбитое контрнаступление все равно не будет ключом к выполнению всех целей и задачей СВО. Именно поэтому она будет продолжаться и дальше.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО.