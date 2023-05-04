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Ростовский депутат Бородай заявил, что провал наступления ВСУ не приведет к концу СВО

4 мая 2023, 09:59
Фото: flickr.com/cc by sa/photos/ministryofdefenceua
Ростовский депутат Бородай заявил, что провал наступления ВСУ не приведет к концу СВО
Провал контрнаступления ВСУ не станет залогом окончания спецоперации, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не приведет к окончания спецоперации. В интервью «Парламентской газете» он предположил, что украинская армия будет обескровлена и, более того, станет неуправляемой.

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Бородай считает, что разбитое контрнаступление все равно не будет ключом к выполнению всех целей и задачей СВО. Именно поэтому она будет продолжаться и дальше.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВО.

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