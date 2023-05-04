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Следком проверит факт атаки БПЛА со взрывчаткой на завод в Ростовской области 4 мая

4 мая 2023, 07:30
Фото: donland.ru
Следком проверит факт атаки БПЛА со взрывчаткой на завод в Ростовской области 4 мая
Следственный комитет России намерен расследовать факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Краснодарского края, Брянской, Белгородской и Ростовской областей, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат. В результате произошел взрыв и конструкции загорелись. Пожар оперативно потушили до приезда спасателей. Ни жертв, ни пострадавших нет. Сооружениям был нанесен незначительный ущерб.

Также известно о диверсиях в ДНР, Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях. Так, ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Из-за обстрела в Петровском районе Донецка пострадали два местных жителя. Кроме того, БПЛА противника атаковал водонапорную башню в Белгородской области, а в поселке Ильинский в Краснодарском крае после атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, где вспыхнул загорелся резервуар с топливом.

Завод нефтепродуктов в Новошахтинске работает в штатном режиме после атаки БПЛА
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«Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в сообщении.

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