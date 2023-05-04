Также известно о диверсиях в ДНР, Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях. Так, ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Из-за обстрела в Петровском районе Донецка пострадали два местных жителя. Кроме того, БПЛА противника атаковал водонапорную башню в Белгородской области, а в поселке Ильинский в Краснодарском крае после атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, где вспыхнул загорелся резервуар с топливом.