Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что в ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат. В результате произошел взрыв и конструкции загорелись. Пожар оперативно потушили до приезда спасателей. Ни жертв, ни пострадавших нет. Сооружениям был нанесен незначительный ущерб.
Также известно о диверсиях в ДНР, Краснодарском крае, Брянской и Белгородской областях. Так, ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области. Из-за обстрела в Петровском районе Донецка пострадали два местных жителя. Кроме того, БПЛА противника атаковал водонапорную башню в Белгородской области, а в поселке Ильинский в Краснодарском крае после атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, где вспыхнул загорелся резервуар с топливом.
«Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в сообщении.