Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Он находится недалеко от поселка Киселевка в Красносулинском районе. Целью БПЛА стали строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия. Врезавшись в них, беспилотник взорвался и спровоцировал пожар.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ликвидировать огонь удалось силами сотрудников самого предприятия. Пожарные к тушению не привлекались.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Незначительный материальный ущерб нанесен лишь самому заводу.
Напомним, это не первый пожар на Новошахтинском заводе в этом году. В начале февраля открытое возгорание там тушили более 40 спасателей и 13 единиц спецтехники. Официально происшествие тогда не связывали с работой беспилотников.