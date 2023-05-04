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Стали известны подробности атаки беспилотника на завод в Новошахтинске ночью 4 мая

4 мая 2023, 05:21
Фото: donland.ru
Взрыв беспилотника произошел на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске
Взрыв беспилотника спровоцировал пожар на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Он находится недалеко от поселка Киселевка в Красносулинском районе. Целью БПЛА стали строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия. Врезавшись в них, беспилотник взорвался и спровоцировал пожар.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ликвидировать огонь удалось силами сотрудников самого предприятия. Пожарные к тушению не привлекались.

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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Незначительный материальный ущерб нанесен лишь самому заводу.

Напомним, это не первый пожар на Новошахтинском заводе в этом году. В начале февраля открытое возгорание там тушили более 40 спасателей и 13 единиц спецтехники. Официально происшествие тогда не связывали с работой беспилотников.

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