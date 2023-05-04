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Стало известно, из-за чего 3 мая эвакуировали торговые центры в Ростове

4 мая 2023, 07:11
Фото: Georg Pik/cc0/wikimedia.org
Стало известно, из-за чего 3 мая эвакуировали торговые центры в Ростове
Причиной эвакуации торговых центров «Мегамаг» и «Золотой Вавилон» в Ростове стали сообщения о минировании, пишут СМИ.

Поздним вечером 3 мая поступили сообщения об эвакуации посетителей торговых центров «Мегамаг» и «Золотой Вавилон» в Ростове. Покупателей попросили оставить выбранный ими товар и покинуть здание.

Сегодня стало известно, что в полицию поступила информация о некой «опасности» в зданиях торговых центров. Как пишут «РИА Новости», речь идет о «минировании».

Два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове вечером 3 мая
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В торговые центры оперативно выехали наряды полицейских. Однако ничего опасного, в том числе взрывоопасных устройств, они не обнаружили.

«В результате выезда на место сотрудников полиции информация не подтвердилась», — заключили в ведомстве.

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