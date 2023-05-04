Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Поздним вечером 3 мая поступили сообщения об эвакуации посетителей торговых центров «Мегамаг» и «Золотой Вавилон» в Ростове. Покупателей попросили оставить выбранный ими товар и покинуть здание.
Сегодня стало известно, что в полицию поступила информация о некой «опасности» в зданиях торговых центров. Как пишут «РИА Новости», речь идет о «минировании».
В торговые центры оперативно выехали наряды полицейских. Однако ничего опасного, в том числе взрывоопасных устройств, они не обнаружили.
«В результате выезда на место сотрудников полиции информация не подтвердилась», — заключили в ведомстве.