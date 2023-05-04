Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Напомним, что по информации СМИ, минувшей ночью беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Красносулинском районе. Огонь оперативно ликвидировали, никто из сотрудников не пострадал. Завод продолжает работать в штатном режиме.
«Непонятно, как беспилотники ВСУ попадают на территории России — прилетают с Украины, или же запускаются украинскими отрядами партизан на местах. На этот вопрос у силовых структур ответа пока нет», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник подчеркивает, что защита от беспилотников стратегически важных объектов сеткой-рабицей может стать хорошим решением. Тем более, что такой опыт уже есть. Главная проблема, по словам эксперта, заключается в отсутствии осознания руководителями предприятий необходимости реализации такой защитной меры.
«О защите важных объектов должны задумываться руководители предприятий. Они же несут финансовые потери, — разъясняет политолог. — Понятно, что пожар в Новошахтинске быстро потушили, и ущерб был незначительный. А если бы попали более жестко?».
Ранее RostovGazeta выясняла, как защитить Ростовскую область от беспилотников ВСУ.