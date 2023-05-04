Собеседник подчеркивает, что защита от беспилотников стратегически важных объектов сеткой-рабицей может стать хорошим решением. Тем более, что такой опыт уже есть. Главная проблема, по словам эксперта, заключается в отсутствии осознания руководителями предприятий необходимости реализации такой защитной меры.