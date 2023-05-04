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«ВСУ изображает контрнаступление»: политолог высказался об ударе по донскому заводу

4 мая 2023, 07:36
Фото: Azerelia/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Украина изображает контрнаступление»: политолог высказался об ударе в Новошахтинске

Политолог назвал удар по заводу в Ростовской области «изображением контрнаступления»

Атака БПЛА строящейся площадки на Новошахтинском заводе нефтепродуктов — далеко не единственный инцидент. Российские территории — на Кубани, в Брянске, в Ростовской области, атакуют в течение недели. Так Украина, видимо, изображает контрнаступление, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что по информации СМИ, минувшей ночью беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Красносулинском районе. Огонь оперативно ликвидировали, никто из сотрудников не пострадал. Завод продолжает работать в штатном режиме.

«Непонятно, как беспилотники ВСУ попадают на территории России — прилетают с Украины, или же запускаются украинскими отрядами партизан на местах. На этот вопрос у силовых структур ответа пока нет», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Завод нефтепродуктов в Новошахтинске работает в штатном режиме после атаки БПЛА
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Собеседник подчеркивает, что защита от беспилотников стратегически важных объектов сеткой-рабицей может стать хорошим решением. Тем более, что такой опыт уже есть. Главная проблема, по словам эксперта, заключается в отсутствии осознания руководителями предприятий необходимости реализации такой защитной меры.

«О защите важных объектов должны задумываться руководители предприятий. Они же несут финансовые потери, — разъясняет политолог. — Понятно, что пожар в Новошахтинске быстро потушили, и ущерб был незначительный. А если бы попали более жестко?».

Ранее RostovGazeta выясняла, как защитить Ростовскую область от беспилотников ВСУ. 

Вассерман разъяснил, как противостоять беспилотникам в Ростовской области
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