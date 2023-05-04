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В Азове водитель автобуса №4 спрятал терминал безналичной оплаты под кепкой

4 мая 2023, 17:24
Фото: 1MI
В Азове водитель автобуса №4 спрятал от пассажиров терминал безналичной оплаты под кепкой
В Азове водитель автобуса на маршруте №4 мешал пассажирам воспользоваться новым терминалом безналичной оплаты проезда, спрятав его под кепкой, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Напомним, 2 мая власти Ростовской области сообщили о полном оснащении подвижного состава донских АТП терминалами безналичной оплаты проезда. Однако уже в первый день работы стали появляться проблемы, в некоторых автобусах дончане не могли воспользоваться льготными проездными.

Уже в четверг, 4 мая, Telegram-канал «Азов События» со ссылкой на читательницу сообщил о неприятном инциденте, произошедшем в автобусе №4. Горожанка рассказала, что, несмотря на сообщения властей, терминал оплаты в автобусе отсутствовал, по крайней мере, так казалось, пока не вошла следующая пассажирка.

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«Зашла позже девушка и заметила, что под кепкой водитель „спрятал“ аппарат, но после того, как пассажиры попросили достать его, он начал отнекиваться:"У меня нет терминала», «Его нет под кепкой», «Он не работает»», — возмутилась жительница Азова, назвав произошедшее настоящим абсурдом.

«Дайте мужику заработать», «План с терминала принимать не хотят, говорят, ваши проблемы. Что делать водителю чтобы заработать?», — прокомментировали произошедшее местные жители.

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