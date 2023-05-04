В Азове водитель автобуса №4 спрятал терминал безналичной оплаты под кепкой

«Зашла позже девушка и заметила, что под кепкой водитель „спрятал“ аппарат, но после того, как пассажиры попросили достать его, он начал отнекиваться:"У меня нет терминала», «Его нет под кепкой», «Он не работает»», — возмутилась жительница Азова, назвав произошедшее настоящим абсурдом.