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В Батайске мать двоих детей разбилась насмерть, выпав из окна

4 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Батайске мать двоих детей разбилась насмерть, выпав из окна
В Батайске ушла из жизни мать двоих детей, которая выпала из окна, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов!» сообщил, что, по данным очевидцев, в Батайске произошла трагедия — из окна многоэтажного дома на улице Коммунистической, 197 выпала молодая женщина.

По предварительной информации, жизнь женщины оборвалась в четверг днем, 4 мая. Одной из возможных причин трагедии назвали мытье окон, которым женщина могла заниматься, когда произошел несчастный случай.

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Очевидцы сообщили, что немедленно вызвали скорую и полицию, однако травмы, полученные батайчанкой, оказались слишком серьезными — женщина скончалась. Сейчас на Коммунистической работают следователи и оперативники, которым предстоит выяснить обстоятельства гибели матери двоих детей.

Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в официальных органах, данные уточняются.

Ранее в Ростове мужчина погиб при падении с девятого этажа.

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