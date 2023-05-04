В Батайске мать двоих детей разбилась насмерть, выпав из окна

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Telegram-канал «Это Ростов!» сообщил, что, по данным очевидцев, в Батайске произошла трагедия — из окна многоэтажного дома на улице Коммунистической, 197 выпала молодая женщина.
По предварительной информации, жизнь женщины оборвалась в четверг днем, 4 мая. Одной из возможных причин трагедии назвали мытье окон, которым женщина могла заниматься, когда произошел несчастный случай.
Очевидцы сообщили, что немедленно вызвали скорую и полицию, однако травмы, полученные батайчанкой, оказались слишком серьезными — женщина скончалась. Сейчас на Коммунистической работают следователи и оперативники, которым предстоит выяснить обстоятельства гибели матери двоих детей.
Информация о произошедшем пока не получила подтверждения в официальных органах, данные уточняются.
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