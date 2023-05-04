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В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростова-на-Дону Владимир Ли

4 мая 2023, 16:04
Фото: DonDay
В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростова-на-Дону Владимир Ли
В Ростове-на-Дону простились с военнослужащим Владимиром Ли, погибшим от смертельного ранения во время участия в спецоперации, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал о гибели участника СВО Владимира Ли. Молодой мужчина был уроженцем Ростова-на-Дону и погиб от смертельного ранения во время службы.

Обстоятельства его гибели остаются неизвестны, также источник не знает, будет ли ростовчанин представлен к ордену Мужества. По их информации, мужчина обрел вечный покой на Северном кладбище в конце минувшего месяца.

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Официальной информации от Минобороны РФ или органов местной власти не поступало, данные проверяются.

Ранее в Ростовской области сестра погибшего военного Евгения Скурихина раскрыла обстоятельства гибели брата в зоне СВО.

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