В ходе СВО погиб военнослужащий из Ростова-на-Дону Владимир Ли

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Портал Donday со ссылкой на собственные источники рассказал о гибели участника СВО Владимира Ли. Молодой мужчина был уроженцем Ростова-на-Дону и погиб от смертельного ранения во время службы.
Обстоятельства его гибели остаются неизвестны, также источник не знает, будет ли ростовчанин представлен к ордену Мужества. По их информации, мужчина обрел вечный покой на Северном кладбище в конце минувшего месяца.
Официальной информации от Минобороны РФ или органов местной власти не поступало, данные проверяются.
Ранее в Ростовской области сестра погибшего военного Евгения Скурихина раскрыла обстоятельства гибели брата в зоне СВО.