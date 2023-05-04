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В Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы

4 мая 2023, 06:47
Фото: terminalnomadphotograhy/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы
В Ростове-на-Дону есть большое количество вакансий, где обещают платить хорошую зарплату и при этом не требуют опыт работы. Кем можно устроиться и иметь высокий доход, в материале RostovGazeta.

Помощник мастера по ремонту техники

Сотруднику в этой должности готовы платить от 70 тысяч до 110 тысяч рублей, стаж работы для трудоустройства не требуется. Предстоит заниматься установкой и ремонтом стиральных машин, холодильного оборудования, духовых шкафов, электроплит и посудомоечных машин.

Работодатель обещает ежедневные выплаты и пятидневку с 10 до 20 часов. Все другие подробности в компании обещают рассказать на собеседовании.

Распространители объявлений

Одной из компаний в Ростове требуется распространители объявлений на сайты по аренде квартир, яхт, машин в Лос Анджелесе. Среди требований указаны:

  1. Наличие ПК, стабильный доступ в интернет;
  2. Возможность уделять работе 40 часов в неделю;
  3. Базовое знание английского языка.

От себя работодатель обещает неминуемый профессиональный рост и всестороннее развитие, увлекательный рабочий процесс, интересные сложные задачи, с которыми может справиться не каждый.

Заработная плата варьируется от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи долларов. Это примерно 120 тысяч рублей.

Распространители объявленийРаспространители объявлений
Распространители объявлений
Фото: 1MI

Администратор в массажный салон

Индивидуальный предприниматель хочет найти администратора, которому готов выплачивать от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Сотрудник будет открывать и закрывать смены, контролировать работу студии массажа, обеспечивать чистоту на рабочем месте и заниматься подбором персонала.

«Опыт работы не обязателен. Должны быть грамотная речь, умение находить общий язык с гостями, пунктуальность, многозадачность, ответственность, отзывчивость и внимательность», — сказано в объявлении.

Работать придется по сменному графику в центре города.

Администратор в массажный салонАдминистратор в массажный салон
Администратор в массажный салон
Фото: Thavornbeach/cc by sa/wikimedia.org

Работа фотографом

Это временная работа, которая продлится от 2 до 4 месяцев, во время которых сотрудник будет делать снимки на ярмарке в торговом центре «Мега» в Аксае. Опыт не требуется и работодатель обещает всему научить.

Сотруднику предстоит фотографировать посетителей выставки, после чего обрабатывать снимки и печатать их. Все необходимое для этого оборудование предоставит компания.

Заработная плата варьируется от 70 тысяч до 120 тысяч рублей, но от чего зависит, не говорится.

Работа фотографомРабота фотографом
Работа фотографом
Фото: Steve Ford Elliott/cc by sa/flickr.com

Волк с Уолл Стрит

Так называется вакансия от агентства недвижимости, которое ищет коммуникабельного, активного и амбициозного человека. 

Будущего работника в компании описали следующим образом:

  1. Настроены сделать блестящую карьеру в сфере недвижимости;
  2. С активной жизненной позицией и выраженными лидерскими качествами;
  3. Трудности...? О чем вы говорите? Нет проблем, есть только задачи. Вижу цель, иду к ней;
  4. Невероятно работоспособны.

Сотруднику предстоит показывать объекты недвижимости, а также обрабатывать входящие сообщения. Заработная плата указана в пределах от 180 тысяч до 500 тысяч рублей.

Компания обещает обеспечить отдыхом за границей и по России четыре раза в год. Кроме того, есть корпоративы и обучение за счет организации.

Волк с Уолл СтритВолк с Уолл Стрит
Волк с Уолл Стрит
Фото: Luis Llerena/cco/unsplash
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