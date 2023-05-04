Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Сотруднику в этой должности готовы платить от 70 тысяч до 110 тысяч рублей, стаж работы для трудоустройства не требуется. Предстоит заниматься установкой и ремонтом стиральных машин, холодильного оборудования, духовых шкафов, электроплит и посудомоечных машин.
Работодатель обещает ежедневные выплаты и пятидневку с 10 до 20 часов. Все другие подробности в компании обещают рассказать на собеседовании.
Одной из компаний в Ростове требуется распространители объявлений на сайты по аренде квартир, яхт, машин в Лос Анджелесе. Среди требований указаны:
От себя работодатель обещает неминуемый профессиональный рост и всестороннее развитие, увлекательный рабочий процесс, интересные сложные задачи, с которыми может справиться не каждый.
Заработная плата варьируется от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи долларов. Это примерно 120 тысяч рублей.
Индивидуальный предприниматель хочет найти администратора, которому готов выплачивать от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Сотрудник будет открывать и закрывать смены, контролировать работу студии массажа, обеспечивать чистоту на рабочем месте и заниматься подбором персонала.
«Опыт работы не обязателен. Должны быть грамотная речь, умение находить общий язык с гостями, пунктуальность, многозадачность, ответственность, отзывчивость и внимательность», — сказано в объявлении.
Работать придется по сменному графику в центре города.
Это временная работа, которая продлится от 2 до 4 месяцев, во время которых сотрудник будет делать снимки на ярмарке в торговом центре «Мега» в Аксае. Опыт не требуется и работодатель обещает всему научить.
Сотруднику предстоит фотографировать посетителей выставки, после чего обрабатывать снимки и печатать их. Все необходимое для этого оборудование предоставит компания.
Заработная плата варьируется от 70 тысяч до 120 тысяч рублей, но от чего зависит, не говорится.
Так называется вакансия от агентства недвижимости, которое ищет коммуникабельного, активного и амбициозного человека.
Будущего работника в компании описали следующим образом:
Сотруднику предстоит показывать объекты недвижимости, а также обрабатывать входящие сообщения. Заработная плата указана в пределах от 180 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания обещает обеспечить отдыхом за границей и по России четыре раза в год. Кроме того, есть корпоративы и обучение за счет организации.